Выступала под "Щедрик" на Олимпиаде, а затем "случайно" поддержала Россию: как сейчас выглядит фигуристка Шаботова (фото)

Трехкратная чемпионка Украины по фигурному катанию и участница Олимпийских игр-2022 от Украины Анастасия Шаботова недавно отпраздновала 20-летие. Бывшая россиянка сейчас ведет блог в соцсетях и далека от профессионального спорта.

Спортсменка активно путешествует по миру, делясь снимками с отдыха. Об этом сообщает "Телеграф".

Шаботова известна тем, что уже в 13-летнем возрасте рассказала о допинге в России. В начале 2019-го она заявила, что в группе тренера Этери Тутберидзе употребляют запрещенные вещества. Позднее она назовет свои слова "глупостью". К слову, на Олимпиаде-2022 прогремел допинг-скандал вокруг подопечной Тутберидзе Камилы Валиевой.

Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют! Анастасия Шаботова

Из-за слов про допинг Анастасия решилась на смену гражданства. Девочку приняли в Украине, где она три года подряд выигрывала национальное первенство. В 2022 году Шаботова выступила за Украину на Олимпийских играх. Анастасия показала последний результат на соревнованиях, но запомнилась своим эмоциональным выступлением под "Щедрик" Николая Леонтовича.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Шаботова угодила в скандал, лайкнув пост российского фигуриста-путиниста Евгения Плющенко. Анастасия тут же была исключена из сборной Украины. Официальная версия — проживание в стране-агрессорке.

Она была на Олимпийских играх в составе сборной команды Украины, и мы же видели: она классно выступала под "Щедрика". Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили. Мы понимаем, что если спортсмены живут там или были в то время там и они ничего не говорят против, просто молчат, то они поддерживают войну против Украины. Министр спорта Украины (4 марта 2020 - 9 ноября 2023) Вадим Гутцайт

Сама спортсменка позднее заявила, что лайкнула пост Плющенко, не задумываясь.

Ты веришь в это? Вот ты следишь за тем, кто кому ставит лайки? Я не слежу и людям не советую. Тот лайк я поставила за классное видео, и для меня Евгений Викторович всегда был и остается звездой фигурного катания. Да, я не досмотрела видео до конца, и оказалось, в нем была поддержка боевых действий. Хотя мой лайк совершенно не значит поддержку. Мне потом просто прислали письмо об увольнении из сборной. Среди причин не было лайка поста Плющенко. Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране. Анастасия Шаботова

Как сейчас выглядит Анастасия Шаботова

Анастасия Шаботова/Фото: instagram.com/shabotova_nastya_oly

