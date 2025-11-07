"Доигралась с дедушкой": фаворитку Путина показательно наказали
-
-
Фигуристка лишилась очередной медали
Международный союз конькобежцев ISU заново утвердил итоги чемпионата Европы-2022 года по фигурному катанию. Это произошло из-за допинг-скандала вокруг фаворитки Путина Камилы Валиевой из РФ.
Что нужно знать
- Валиева выиграла Евро-2022 по фигурному катанию
- На Олимпиаде в Пекине стало известно, что Камила провалила допинг-тест
- ISU после длительного судебного процесса перераспределил награды
Официально победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова. Второе место заняла еще одна представительница РФ Александра Трусова, "бронза" досталась бельгийке Луне Хендрикс, передает пресс-служба ISU.
Изначально Евро-2022 в фигурном катании выиграла Валиева. Однако все ее результаты с 25 декабря 2021 года были аннулированы после того, как в ее организме обнаружили запрещенный триметазидин. После нескольких лет судебных тяжб россиянка официально была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. В конце октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Камилы о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу. Таким образом, ISU наконец-то получил возможность перераспределить награды.
В сети с восторгом восприняли данную новость, ведь наконец-то "чистые" спортсмены получат заслуженные награды. Один из пользователей напомнил Камиле, как та хотела спихнуть вину за проваленную допинг-пробу на своего деда. Еще один пользователь отметил, что другой "дед" Камилы (Путин) все компенсирует фигуристке.
Напомним, после Олимпиады-2022 Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина. Кремль поддерживал Валиеву информационно и дело дошло до абсурда, ведь допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку.