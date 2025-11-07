"Доигралась с дедушкой": фаворитку Путина показательно наказали

Фигуристка лишилась очередной медали

Международный союз конькобежцев ISU заново утвердил итоги чемпионата Европы-2022 года по фигурному катанию. Это произошло из-за допинг-скандала вокруг фаворитки Путина Камилы Валиевой из РФ.

Что нужно знать

Валиева выиграла Евро-2022 по фигурному катанию

На Олимпиаде в Пекине стало известно, что Камила провалила допинг-тест

ISU после длительного судебного процесса перераспределил награды

Официально победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова. Второе место заняла еще одна представительница РФ Александра Трусова, "бронза" досталась бельгийке Луне Хендрикс, передает пресс-служба ISU.

Изначально Евро-2022 в фигурном катании выиграла Валиева. Однако все ее результаты с 25 декабря 2021 года были аннулированы после того, как в ее организме обнаружили запрещенный триметазидин. После нескольких лет судебных тяжб россиянка официально была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх-2022. В конце октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Камилы о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу. Таким образом, ISU наконец-то получил возможность перераспределить награды.

В сети с восторгом восприняли данную новость, ведь наконец-то "чистые" спортсмены получат заслуженные награды. Один из пользователей напомнил Камиле, как та хотела спихнуть вину за проваленную допинг-пробу на своего деда. Еще один пользователь отметил, что другой "дед" Камилы (Путин) все компенсирует фигуристке.

Выступление Валиевой на Евро-2022

Напомним, после Олимпиады-2022 Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что президент РФ подарил Камиле шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина. Кремль поддерживал Валиеву информационно и дело дошло до абсурда, ведь допингистка стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку.