Виступала під "Щедрик" на Олімпіаді, а потім "випадково" підтримала Росію: як зараз виглядає фігуристка Шаботова (фото)

Колишня росіянка виступала за Україну

Триразова чемпіонка України з фігурного катання та учасниця Олімпійських ігор-2022 від України Анастасія Шаботова нещодавно відсвяткувала 20-річчя. Колишня росіянка зараз веде блог у соцмережах і далека від професійного спорту.

Що потрібно знати

17 січня Шаботова відсвяткувала 20-річчя

Анастасія представляла Україну на іграх у Пекіні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спортсменку вигнали із збірної

Спортсменка активно подорожує світом, ділячись знімками з відпочинку. Про це повідомляє "Телеграф".

Шаботова відома тим, що вже у 13-річному віці розповіла про допінг у Росії. На початку 2019-го вона заявила, що у групі тренерки Етері Тутберідзе вживають заборонені речовини. Пізніше вона назве свої слова "дурістю". До речі, на Олімпіаді-2022 прогримів допінг-скандал навколо підопічної Тутберідзе Камілі Валієвої.

Як виступати стабільно? Випити багато допінгу – і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба пити правильний допінг. У "Кришталевому" п’ють чи не п’ють? Звісно, п’ють! Анастасія Шаботова

Через слова про допінг Анастасія зважилася на зміну громадянства. Дівчинку прийняли в Україні, де вона три роки поспіль вигравала національну першість. 2022 року Шаботова виступила за Україну на Олімпійських іграх. Анастасія показала останній результат на змаганнях, але запам’яталася своїм емоційним виступом під "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шаботова потрапила у скандал, лайкнувши пост російського фігуриста-путініста Євгена Плющенка. Анастасія відразу була виключена зі збірної України. Офіційна версія – проживання в країні-агресорці.

Вона була на Олімпійських іграх у складі збірної команди України, і ми бачили: вона класно виступала під "Щедрика". Але потім, коли пішла така ситуація, і вона залишилася жити в Росії, ми її виключили зі складу збірної команди України. І все на цьому ми закінчили. Ми розуміємо, що якщо спортсмени живуть там чи були на той час там, і вони нічого не говорять проти, просто мовчать, то вони підтримують війну проти України. Міністр спорту України (4 березня 2020 – 9 листопада 2023) Вадим Гутцайт

Сама спортсменка пізніше заявила, що лайкнула пост Плющенка, не замислюючись.

Ти віриш у це? Ось ти стежиш за тим, хто кому ставить вподобайки? Я не стежу і людям не раджу. Той лайк я поставила за класне відео, і для мене Євген Вікторович завжди був і залишається зіркою фігурного катання. Так, я не додивилася відео до кінця, і виявилося, що в ньому була підтримка бойових дій. Хоча мій лайк зовсім не означає підтримки. Мені потім просто надіслали листа про звільнення зі збірної. Серед причин не був лайка посту Плющенка. Думаю, справжньою причиною було те, що я не була в країні. Анастасія Шаботова

Як зараз виглядає Анастасія Шаботова

Анастасія Шаботова/Фото: instagram.com/shabotova_nastya_oly

Анастасія Шаботова/Фото: instagram.com/shabotova_nastya_oly

Анастасія Шаботова/Фото: instagram.com/shabotova_nastya_oly

Анастасія Шаботова/Фото: instagram.com/shabotova_nastya_oly

Анастасія Шаботова/Фото: instagram.com/shabotova_nastya_oly

Раніше повідомлялося, що, фігурист, дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко, ймовірно, хоче бути схожим на президента РФ Володимира Путіна. Для цього ексспортсмен зробив пластику, а також почав використовувати відомі фрази глави Кремля.