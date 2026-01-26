Известный футболист стал отцом в 11 лет: как выглядит его дочь сейчас (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Игрок стал отцом в экстремально раннем возрасте
Многолетний лидер сборной Колумбии по футболу Эдвин Кардона известен не только благодаря выступлениям за национальную команду. Дело в том, что футболист стал отцом в 11 лет.
Что нужно знать
- Кардона — звезда колумбийского футбола
- Эдвин стал отцом в 11 лет
- Позднее он женился на матери своего первенца
У 33-летнего атакующего полузащитника колумбийского "Атлетико Насьональ" есть 22 летняя дочь Ана. Девушка ведет блог в Instagram, где за ее жизнью следят 60 тысяч подписчиков.
Ана родилась, когда Эдвину было 11 лет, а ее матери, Каролине, – 14. К слову, футболист женат на матери Аны, и пара воспитывает еще двух детей — дочку Марию (14 лет) и сына Эмилиано (11). На семейных фото можно подумать, что Ана — сестра футболиста.
Добавим, что у Эдвина было тяжелое детство. Из-за бедности его семья спала на одной кровати, а будущий футболист успел поработать каменщиком, таксистом и продавцом фруктов. Кардона стал успешным футболистом, после чего помог родителям.
33-летний Кардона провел 45 матчей за сборную /Колумбии. На его счету 6 голов за национальную команду.
Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо может получить украинский паспорт и стать игроком национальной сборной Украины. В данной натурализации футболиста лично заинтересован главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров.