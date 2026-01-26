Известный футболист стал отцом в 11 лет: как выглядит его дочь сейчас (фото)

Игрок стал отцом в экстремально раннем возрасте

Многолетний лидер сборной Колумбии по футболу Эдвин Кардона известен не только благодаря выступлениям за национальную команду. Дело в том, что футболист стал отцом в 11 лет.

Что нужно знать

Кардона — звезда колумбийского футбола

Эдвин стал отцом в 11 лет

Позднее он женился на матери своего первенца

У 33-летнего атакующего полузащитника колумбийского "Атлетико Насьональ" есть 22 летняя дочь Ана. Девушка ведет блог в Instagram, где за ее жизнью следят 60 тысяч подписчиков.

Ана родилась, когда Эдвину было 11 лет, а ее матери, Каролине, – 14. К слову, футболист женат на матери Аны, и пара воспитывает еще двух детей — дочку Марию (14 лет) и сына Эмилиано (11). На семейных фото можно подумать, что Ана — сестра футболиста.

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Добавим, что у Эдвина было тяжелое детство. Из-за бедности его семья спала на одной кровати, а будущий футболист успел поработать каменщиком, таксистом и продавцом фруктов. Кардона стал успешным футболистом, после чего помог родителям.

Эдвин Кардона с семьей/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона с младшей сестрой и братом/Фото: instagram.com/anacardona.10

33-летний Кардона провел 45 матчей за сборную /Колумбии. На его счету 6 голов за национальную команду.

