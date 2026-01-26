Відомий футболіст став батьком у 11 років: як виглядає його дочка зараз (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гравець став батьком у екстремально ранньому віці
Багаторічний лідер збірної Колумбії з футболу Едвін Кардона відомий не лише завдяки виступам за національну команду. Річ у тому, що футболіст став батьком у 11 років.
Що потрібно знати
- Кардона — зірка колумбійського футболу
- Едвін став батьком у 11 років
- Пізніше він одружився з матір’ю свого первістка
33-річний атакувальний півзахисник колумбійського "Атлетико Насьональ" має 22-річну доньку Ана. Дівчина веде блог в Instagram, де за її життям стежать 60 тисяч підписників.
Ана народилася, коли Едвіну було 11 років, а її матері, Кароліні, – 14. До речі, футболіст одружений на матері Ани, і пара виховує ще двох дітей – доньку Марію (14 років) та сина Еміліано (11). На сімейних фото можна подумати, що Ана – сестра футболіста.
Додамо, що Едвін мав важке дитинство. Через бідність його родина спала на одному ліжку, а майбутній футболіст встиг попрацювати муляром, таксистом та продавцем фруктів. Кардона став успішним футболістом, після чого допоміг батькам.
33-річний Кардона провів 45 матчів за збірну/Колумбії. На його рахунку шість голів за національну команду.
Раніше повідомлялося, що бразильський півзахисник "Шахтаря" Педріньйо може отримати український паспорт та стати гравцем національної збірної України. У цій натуралізації футболіста особисто зацікавлений головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров.