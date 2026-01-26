Відомий футболіст став батьком у 11 років: як виглядає його дочка зараз (фото)

Гравець став батьком у екстремально ранньому віці

Багаторічний лідер збірної Колумбії з футболу Едвін Кардона відомий не лише завдяки виступам за національну команду. Річ у тому, що футболіст став батьком у 11 років.

Що потрібно знати

Кардона — зірка колумбійського футболу

Едвін став батьком у 11 років

Пізніше він одружився з матір’ю свого первістка

33-річний атакувальний півзахисник колумбійського "Атлетико Насьональ" має 22-річну доньку Ана. Дівчина веде блог в Instagram, де за її життям стежать 60 тисяч підписників.

Ана народилася, коли Едвіну було 11 років, а її матері, Кароліні, – 14. До речі, футболіст одружений на матері Ани, і пара виховує ще двох дітей – доньку Марію (14 років) та сина Еміліано (11). На сімейних фото можна подумати, що Ана – сестра футболіста.

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона/Фото: instagram.com/anacardona.10

Додамо, що Едвін мав важке дитинство. Через бідність його родина спала на одному ліжку, а майбутній футболіст встиг попрацювати муляром, таксистом та продавцем фруктів. Кардона став успішним футболістом, після чого допоміг батькам.

Едвін Кардона із сім’єю/Фото: instagram.com/anacardona.10

Ана Кардона з молодшою сестрою та братом/Фото: instagram.com/anacardona.10

33-річний Кардона провів 45 матчів за збірну/Колумбії. На його рахунку шість голів за національну команду.

