Лидеру сборной Украины угрожали фронтом? В украинском футболе вспыхнул новый скандал
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский журналист сделал громкое заявление
Журналист и блогер Игорь Бурбас заявил, что руководство "Динамо" Киев якобы угрожало полузащитнику сборной Украины Виктору Цыганкову. Это якобы произошло перед переходом хавбека в испанскую "Жирону"
Что нужно знать
- Бурбас выдал инсайд о переходе Цыганкова в "Жирону"
- Руководство "Динамо" якобы шантажировало игрока
- Сейчас Цыганков — один из лидеров в "Жироне"
Соответсвующий комментарий Бурбас разместил на своем YouTube-канале. По словам блогера, Цыганков за полгода до окончания контракта с "Динамо" потребовал трансфер в топ-чемпионат. Игорь добавил, что давление на футболиста шло через его отца, который вел его дела. В итоге стороны сумели договориться.
Начался шантаж и запугивание самого футболиста со стороны владельцев "Динамо", через его отца его запугивали. Про таращанские леса я не слышал, чтобы ими пугали, но ему говорили: "ты не продлеваешь контракт — ты идешь на фронт". Тогда ему говорили, что он пойдет на фронт.
Не знаю, были какие-то методы или нет, есть ли какие-то возможности у братьев Суркисов отправлять футболистов, но тогда этими методами его запугивали.
Напомним, Цыганков перешел в "Жирону" в январе 2023 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 5 млн евро, киевляне получат определенный процент от суммы следующего трансфера. В текущем сезоне 28-летний правый вингер провел 16 матчей на клубном уровне. Украинец записал на свой счет 5 голов и 2 ассиста. В начале января Виктор отличился голом в ворота "Мальорки".