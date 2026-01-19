Лидеру сборной Украины угрожали фронтом? В украинском футболе вспыхнул новый скандал

Начался шантаж и запугивание самого футболиста со стороны владельцев "Динамо", через его отца его запугивали. Про таращанские леса я не слышал, чтобы ими пугали, но ему говорили: "ты не продлеваешь контракт — ты идешь на фронт". Тогда ему говорили, что он пойдет на фронт.

Не знаю, были какие-то методы или нет, есть ли какие-то возможности у братьев Суркисов отправлять футболистов, но тогда этими методами его запугивали.