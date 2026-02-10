Российский чемпион призвал истребить украинцев на Олимпиаде

Советский чемпион набросился на украинцев, которые не хотят видеть россиян на Играх

На Олимпийских играх в Италии вовсю гремит скандал из-за "шлема памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича. 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал спортсмена "потомком националиста".

Что нужно знать

Скелетонист Гераскевич вышел на тренировку в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов спортсменов

Фигурист Марсак заявил, что не хочет выходить на одну площадку с российским коллегой

Тихонов оскорбил украинцев

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Бывший глава российского биатлона оскорбил украинских спортсменов Гераскевича и фигуриста Кирилла Марсака, а также отметился и другими нелепыми заявлениями в стиле российской пропаганды.

Если не хотели, то не надо было и приезжать. Они потомки националистов, эти два болвана украинских. При этом я всегда с большим уважением относился к коренным украинцам, которые выросли на невероятно плодородных землях и поражали своим трудолюбием и работоспособностью. Но речь сейчас идет о других людях. Эти украинские спортсмены не знают, что такую страну, как Украина, создала Россия. Совсем не знают истории, идиоты. До вашего поражения остаются считанные недели. И вы — никто. Нет такой национальности как украинцы. Если этих болванов спросить, почему вы не любите Россию, никто из этих националистов никогда не ответит. Они подлежат, как говорил Сталин, полному истреблению. Я говорю именно про националистов, а не про коренных украинцев. И зря их Никита Хрущев выпустил из тюрем, в которые их посадил Сталин. Вот мой ответ этим двум баранам. Александр Тихонов

Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований". МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Несмотря на запрет, Владислав 10 февраля появился на олимпийской трассе ОИ в этом же шлеме.

Кроме того, украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что ему крайне неприятно выходить на один лед с "нейтральным" представителем РФ Петром Гуменником.

Отметим, на Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только.