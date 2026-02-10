Известный жених и олимпийское "золото": как выглядит самая горячая спортсменка Олимпиады в Италии (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спортсменка планирует свадьбу со звездой мирового масштаба
На Олимпийских играх в Италии прошли соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 м. Победу в этой дисциплине одержала представительница Нидерландов Ютта Лердам.
Что нужно знать
- Лердам выиграла "золото" на Играх
- Ютта — невеста знаменитого Джейка Пола
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Ютта уже стала секс-символом Олимпийских игр в Италии. Спортсменку называют "самой красивой на Олимпиаде", передает "Телеграф".
Скандал с частным самолетом
На пути на Олимпийские игры 27-летняя Лердам угодила в скандал. Дело в том, что спортсменка отказалась поехать на Олимпиаду вместе со своей сборной, а вместо этого отправилась на соревнования на частном самолете. Кроме того, конькобежка пропустила парад наций на открытии Игр. Из-за этого девушку раскритиковали на родине.
Олимпийское "золото"
Вся критика быстро затихла после того, как Ютта выиграла "золото" в Милане. Лердам также покорился олимпийский рекорд. В Пекине на играх-2022 нидерландка была лишь второй.
Известный жених
Уже три года Лердам встречается с известным американским блогером и боксером Джейком Полом. В конце 2025 года пара официально объявила о помолвке. К слову, 29-летний Пол вживую увидел, как его невеста стала олимпийской чемпионкой. Джейк расплакался, а кадры с его реакцией на успех любимой облетели весь мир.
Добавим, что Джейк Пол хорошо известен украинским любителям бокса. Недавно он провел поединок против бывшего чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа. В будущем он может стать соперником украинца Александра Усика в смешанных единоборствах.
Как выглядит Ютта Лердам
Отметим, на Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только.