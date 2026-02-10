Известный жених и олимпийское "золото": как выглядит самая горячая спортсменка Олимпиады в Италии (фото)

Спортсменка планирует свадьбу со звездой мирового масштаба

На Олимпийских играх в Италии прошли соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 м. Победу в этой дисциплине одержала представительница Нидерландов Ютта Лердам.

Что нужно знать

Лердам выиграла "золото" на Играх

Ютта — невеста знаменитого Джейка Пола

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Ютта уже стала секс-символом Олимпийских игр в Италии. Спортсменку называют "самой красивой на Олимпиаде", передает "Телеграф".

Скандал с частным самолетом

На пути на Олимпийские игры 27-летняя Лердам угодила в скандал. Дело в том, что спортсменка отказалась поехать на Олимпиаду вместе со своей сборной, а вместо этого отправилась на соревнования на частном самолете. Кроме того, конькобежка пропустила парад наций на открытии Игр. Из-за этого девушку раскритиковали на родине.

Ютта Лердам на частном самолете добиралась до Милана/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Олимпийское "золото"

Вся критика быстро затихла после того, как Ютта выиграла "золото" в Милане. Лердам также покорился олимпийский рекорд. В Пекине на играх-2022 нидерландка была лишь второй.

Известный жених

Уже три года Лердам встречается с известным американским блогером и боксером Джейком Полом. В конце 2025 года пара официально объявила о помолвке. К слову, 29-летний Пол вживую увидел, как его невеста стала олимпийской чемпионкой. Джейк расплакался, а кадры с его реакцией на успех любимой облетели весь мир.

Добавим, что Джейк Пол хорошо известен украинским любителям бокса. Недавно он провел поединок против бывшего чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа. В будущем он может стать соперником украинца Александра Усика в смешанных единоборствах.

Как выглядит Ютта Лердам

Ютта Лердам на Олимпиаде-2026/Фото: Getty Images

Ютта Лердам на Олимпийских играх в Милане/Фото: Getty Images

Ютта Лердам готовится к Олимпийским играм в Италии/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Ютта Лердам в вечернем платье/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Ютта Лердам в бикини/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Ютта Лердам на фоне олимпийских колец в Милане/Фото: instagram.com/juttaleerdam

Отметим, на Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медаль в биатлоне и не только.