Російський чемпіон закликав винищити українців на Олімпіаді

Радянський чемпіон накинувся на українців, які не хочуть бачити росіян на Іграх

На Олімпійських іграх в Італії гримить скандал через "шолом пам’яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича. 4-разовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов назвав спортсмена "нащадком націоналіста".

Що потрібно знати

Скелетоніст Гераскевич вийшов на тренування у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів спортсменів

Фігурист Марсак заявив, що не хоче виходити на один майданчик із російським колегою

Тихонов образив українців

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. Колишній глава російського біатлону образив українських спортсменів Гераскевича та фігуриста Кирила Марсака, а також відзначився й іншими безглуздими заявами у стилі російської пропаганди.

Якщо не хотіли, то не треба було приїжджати. Вони нащадки націоналістів, ці два бовдури українських. При цьому я завжди з великою повагою ставився до корінних українців, які виросли на неймовірно родючих землях і вражали своєю працелюбністю та працездатністю. Але зараз йдеться про інших людей. Ці українські спортсмени не знають, що таку країну як Україна створила Росія. Зовсім не знають історії, ідіоти. До вашої поразки залишаються лічені тижні. І ви ніхто. Немає такої національності, як українці. Якщо цих бовдурів спитати, чому ви не любите Росію, ніхто з цих націоналістів ніколи не відповість. Вони підлягають, як казав Сталін, повного винищення. Я говорю саме про націоналістів, а не про корінних українців. І даремно їх Микита Хрущов випустив із в’язниць, у які їх посадив Сталін. Ось моя відповідь цим двом баранам. Олександр Тихонов

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань". МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Попри заборону, Владислав 10 лютого з’явився на олімпійській трасі ОІ у цьому ж шоломі.

Крім того, український фігурист Кирило Марсак заявив, що йому вкрай неприємно виходити на один лід з "нейтральним" представником РФ Петром Гуменником.

Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні і не лише.