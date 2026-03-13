Появились неожиданные детали гибели украинского банкира в Милане: кто выбросил его тело из окна

В Италии раскрываются новые детали громкого убийства 54-летнего бывшего украинского банкира Александра Адарича. Установлено, что мужчина был задушен, а затем его тело выбросили из окна четвертого этажа здания в центре Милана, пытаясь инсценировать самоубийство.

Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Согласно данным следователей, трагедия произошла 23 января 2026 года в апартаментах формата "bed and breakfast" на улице Виа Нерино. На камеры попал момент падения тела около 18:35.

На записи видно, что мужчина падал без признаков сопротивления или какой-либо реакции. Этот момент сразу вызвал подозрения у следствия. Позднее судебно-медицинская экспертиза подтвердила: к моменту падения Адарич уже был мертв.

Главным подозреваемым стал 33-летний сын бывшего банкира Игорь Адарич. 27 февраля его задержали в Барселоне сотрудники каталонской полиции по запросу итальянских следователей. Сейчас мужчина ожидает экстрадиции в Италию.

Предварительно следствие полагает, что похищение отца было организовано с четырьмя пока не установленными сообщниками. После совершения убийства тело было выброшено из окна, чтобы подстроить ситуацию под самоубийство.

Алексанр Адарич и Игорь Адарич.

На камерах видно, что в момент падения тела трое предполагаемых сообщников покидали здание через главный вход. При этом у происшествия был свидетель — смотрительница здания. Услышав глухой удар во дворе, она вышла проверить источник шума и увидела тело мужчины под окнами. Спустя несколько минут по лестнице спустился Игорь Адарич.

Женщина рассказала, что он просто прошел мимо и на английскои языке сказал ей, что не знает, что произошло и не знаком с погибшим. После этого Адарыч покинул здание.

После этого мужина взял такси и отправился на нем до аэропорта и вылетел в Барселону. Примечательным является и тот факт, что рядом с ним в самолете было пустое место — для его отца, поскольку билет был куплен и на него.

Следствие проверяет также финансовый след преступления. Незадолго до происшествия Александр Адарич получил перевод в размере 250 тысяч евро в криптовалюте от своего делового партнера. По данным следствия, банкир позвонил ему из апартаментов в Милане и почти со слезами попросил срочно перевести деньги.

Отдельное внимание уделяется таинственному человеку по имени Кирилл, которого следствие считает возможным организатором деловой встречи в Милане.

Предварительно, этот мужчина связывался с Игорем Адаричем через мессенджер Telegram и мог быть одним из участников преступной схемы.

В настоящее время расследование продолжается. Полиция устанавливает личности остальных участников преступления и выясняет мотив убийства.

Александр Адарич — что о нем известно

Родился 12 октября 1971 года в городе Павлоград (Днепропетровская область).

Образование получил в Днепропетровской горной академии — инженер-экономист (1993) и в Харьковском университете — финансы и кредит (1999).

Карьера

1993–1995 — экономист и заместитель главы Павлоградского филиала ПриватБанка.

1995–2000 — первый заместитель директора Харьковского филиала ПриватБанка.

2000–2002 — заместитель председателя правления УкрСиббанка.

После покупки банка группой BNP Paribas стал председателем правления.

2012–2020 — владелец Фидобанка (создан на базе СЕБ Банка и Эрсте Банка).

Также контролировал Евробанк и Фидокомбанк.

В последние годы работал в девелоперской компании Alfaro Real Estate в Люксембурге.

Что известно об Игоре Адариче

Он не является публичной фигурой, поэтому данные о нём появляются в основном только в материалах расследования гибели его отца.

Согласно информации, которая есть в открытых источниках, с 2017 года Игорь Адарич проживал в Барселоне (Испания) вместе с семьей.

Занимался бизнесом в финансовой сфере, по данным СМИ — имел собственную компанию, связанную с финансами на Мальте.

"Александр Адарич ризнался своей второй жене Ллоне, что получал угрозы из-за крупного долга сына , который также был бизнесменом и владел бизнесом на Мальте", — говорится в статье Il Giornale Ditali.

Следствие также проверяет информацию о долгах перед криминальными структурами, в том числе возможных связях с людьми из России.

Ход расследования

Правоохранители выяснили, что Александр Адарич прибыл в Милан 23 января на один день для проведения деловой встречи в арендованных апартаментах. Которые, согласно информации журналистов, были забронированы не на его имя.

У правоохранителей уже есть информация, что камеры видеонаблюдения зафиксировали двух неизвестных лиц, которые спешно покинули здание отеля сразу после инцидента. В полиции сообщили, что один из них коротко пообщался с консьержкой, спросив: "Что случилось?" на английском языке, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Двор отеля в котором обнаружили тело Александра Адарича.

В ходе обыска в апартаментах следователи обнаружили документы с разными именами и гражданствами, в частности, румынский паспорт на имя Alexandru Adarici, что затруднило идентификацию погибшего.

Прокуратура Милана изучает записи с других уличных камер и анализирует деловые связи погибшего. Следствие предполагает, что мотив предполагаемого убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Адарича. Правоохранители проверяют контакты банкира и выясняют детали его последней встречи.

Отель находится в центральной части района Чинкве Ви в Милане.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выяснили о пистолете, из которого застрелили Парубия.