В 60 выглядит на 20: секреты молодости нестареющего фотографа (фото)

Сингапурский феномен отпраздновал 60-й день рождения

Во вторник, 3 марта, Чуандо Тан, бывший поп-артист из Сингапура, а ныне известный фотограф празднует 60-летие. Он стал мировым феноменом благодаря "нестареющему телу".

Что нужно знать

Чуандо Тан родился 3 марта 1966 года

Фотограф прославился благодаря своей внешности

На снимках просто невозможно определить его настоящий возраст

На свой день рождения Тан подчеркнул, что именно время является "истинным богатством". Соответствующий пост именинник опубликовал в Instagram.

Сегодня, в мой 60-й день рождения, я вновь осознаю, что время — это единственное истинное богатство. Каждый рассвет приходит как наследство, а не как гарантия. Я благодарен за то, что всё ещё стою на этой Земле. Теперь мудрый путь прост: ежедневно возвращаться к природе и солнечному свету и настраиваться с тем, что вечно. Я желаю всем мира на Земле. Чуандо Тан

Чуандо Тан отпраздновал 60-летие/Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Тан прославился еще в 2017 году, когда его фото завирусилось в сети. Тогда дед-фотограф произвел фурор благодаря своей внешности. Спустя 9 лет ничего не изменилось, и Чуандо по-прежнему выглядит как 20-летний парень.

Как выглядит Чуандо Тан

Чуандо Тан/Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Чуандо Тан/Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Чуандо Тан/Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Чуандо Тан/Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

Чуандо Тан/Фото: instagram.com/chuando_chuandoandfrey

В интервью CNA Тан рассказал, что ему удается "сохранять молодость" благодаря фитнесу и образу жизни. Он с юности занимается фитнесом и придерживается строгой диеты. Его обычный завтрак состоит из протеиновых коктейлей или овсянки с яйцами, медом и авокадо, а обед и ужин обычно включают приготовленную на пару или на гриле курицу или рыбу в бульоне с рисом. Он избегает субпродуктов и обработанных продуктов, однако иногда позволяется себе съесть жареные блюда или десерты. Еще один важный аспект его образа жизни — поддержание позитивного настроя.

До того как стать популярным в интернете, Тан владел фотостудией ChuanDo & Frey. В числе его работ – фотосъемка известных азиатских знаменитостей, включая Розамунд Кван и Шу Ци. Он также снял обложку для альбома Джанет Джексон 2008 года "Discipline". Сейчас Чуандо возглавляет созданное им международное модельное агентство AVE Management.

Ранее "Телеграф" рассказывал о личной жизни Рико Верховена. Нидерландец в мае 2026 проведет чемпионский бой против Александра Усика.