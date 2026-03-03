В 60 выглядит на 20: секреты молодости нестареющего фотографа (фото)
Сингапурский феномен отпраздновал 60-й день рождения
Во вторник, 3 марта, Чуандо Тан, бывший поп-артист из Сингапура, а ныне известный фотограф празднует 60-летие. Он стал мировым феноменом благодаря "нестареющему телу".
Что нужно знать
- Чуандо Тан родился 3 марта 1966 года
- Фотограф прославился благодаря своей внешности
- На снимках просто невозможно определить его настоящий возраст
На свой день рождения Тан подчеркнул, что именно время является "истинным богатством". Соответствующий пост именинник опубликовал в Instagram.
Сегодня, в мой 60-й день рождения, я вновь осознаю, что время — это единственное истинное богатство. Каждый рассвет приходит как наследство, а не как гарантия. Я благодарен за то, что всё ещё стою на этой Земле. Теперь мудрый путь прост: ежедневно возвращаться к природе и солнечному свету и настраиваться с тем, что вечно. Я желаю всем мира на Земле.
Тан прославился еще в 2017 году, когда его фото завирусилось в сети. Тогда дед-фотограф произвел фурор благодаря своей внешности. Спустя 9 лет ничего не изменилось, и Чуандо по-прежнему выглядит как 20-летний парень.
Как выглядит Чуандо Тан
В интервью CNA Тан рассказал, что ему удается "сохранять молодость" благодаря фитнесу и образу жизни. Он с юности занимается фитнесом и придерживается строгой диеты. Его обычный завтрак состоит из протеиновых коктейлей или овсянки с яйцами, медом и авокадо, а обед и ужин обычно включают приготовленную на пару или на гриле курицу или рыбу в бульоне с рисом. Он избегает субпродуктов и обработанных продуктов, однако иногда позволяется себе съесть жареные блюда или десерты. Еще один важный аспект его образа жизни — поддержание позитивного настроя.
До того как стать популярным в интернете, Тан владел фотостудией ChuanDo & Frey. В числе его работ – фотосъемка известных азиатских знаменитостей, включая Розамунд Кван и Шу Ци. Он также снял обложку для альбома Джанет Джексон 2008 года "Discipline". Сейчас Чуандо возглавляет созданное им международное модельное агентство AVE Management.
