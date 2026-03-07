Мбаппе застукали с новой девушкой: она оказалась известной актрисой (фото)

В футболе может появиться еще одна звездная пара

Звездный форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с известной испанской актрисой Эстер Экспосито. Девушка прославилась на весь мир, сыграв роль Карлы Розон Калеруега в телесериале "Элита" от Netflix.

Пару впервые заметили вместе еще в феврале 2026 года. Об этом сообщает AQABABE_. В начале марта звездные влюбленные засветились в баре одного из парижских отелей. Источник опубликовал несколько снимков с заблюренными лицами знаменитостей.

Согласно моей эксклюзивной информации, Килиан Мбаппе и Эстер Экспосито сейчас встречаются. Они были вместе 25 февраля в Мадриде, а вчера несколько людей заметили их в баре отеля Pullman (The 10th Heaven), где они целовались весь вечер. AQABABE_

В текущем сезоне 27-летний Мбаппе сыграл 33 матча на клубном уровне, отметившись 28 голами и 6 ассистами.

Как выглядит Эстер Экспосито

