Мбаппе застукали з новою дівчиною: вона виявилася відомою актрисою (фото)

У футболі може з’явитися ще одна зіркова пара

Зірковий форвард "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе зустрічається з відомою іспанською актрисою Естер Експосіто. Дівчина прославилася на весь світ, зігравши роль Карли Розон Калеруега в серіалі "Еліта" від Netflix.

Що потрібно знати

Відомий футболіст зустрічається зі знаменитою акторкою

Експосіто — іспанська акторка та модель

Мбаппе зараз відновлюється від травми (розтягнення зв’язок лівого коліна)

Пару вперше помітили разом ще у лютому 2026 року. Про це повідомляє AQABABE_. На початку березня зіркові закохані засвітилися у барі одного з паризьких готелів. Джерело опублікувало кілька знімків із заблюреними обличчями знаменитостей.

Згідно з моєю ексклюзивною інформацією, Кіліан Мбаппе та Естер Експосіто зараз зустрічаються. Вони були разом 25 лютого в Мадриді, а вчора кілька людей помітили їх у барі готелю Pullman (The 10th Heaven), де вони цілувалися цілий вечір. AQABABE_

Кіліан Мбаппе та Естер Експосіто/Фото: x.com/AQABABE_

Кіліан Мбаппе та Естер Експосіто/Фото: x.com/AQABABE_

У поточному сезоні 27-річний Мбаппе зіграв 33 матчі на клубному рівні, відзначившись 28 голами та 6 асистами.

Як виглядає Естер Експосіто

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

Естер Експосіто/Фото: instagram.com/ester_exposito

