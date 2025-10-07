Український політолог Віктор Небоженко вважає, що Путін більше використовує Пекін, ніж Китай — Росію

Китай дуже ризикує, допомагаючи Путіну в гібридній війні проти Європи. Адже Європа, під час прихованої торгової війни між США та Китаєм, залишається основним торговим партнером та ринком збуту товарів. Участь Пекіна у гарячій війні Росії проти України та у гібридній війні Росії проти Європи може ще сильніше зблизити Путіна з Китаєм, але погіршить міжнародні відносини з ЄС.

Вже те, що Китай переслідує стратегію "озброєного нейтралітету" проти нападу путінської Росії на Україну, різко знижує миротворчий авторитет Китаю у світі. Перетворюючи путінську Росію на свою зону впливу, Китай заплющує очі на агресію Росії проти України. Байдужість Китаю до війни Росії в Україні вражає своїм цинізмом і зарозумілістю.

Китай уже зацікавлений у подальшому ослабленні путінської Росії в ході провальної війни в Україні, але втягування Пекіна в конфлікт Москви з Європою – це велика геополітична помилка Китаю. Виходить, що Путін використовує Китай більше ніж Пекін Москву.

На Алясці Путін вже намагався скоординувати свої антиєвропейські та антиукраїнські стратегії з позицією американського президента Трампа, якого завжди дратувала Європа, але з цього нічого не вийшло. Трамп змусив Європу допомагати Україні, але він лише збільшив та зміцнив європейську суверенність, хоч і знизив її безпеку перед російською загрозою.

Тепер Путін намагається у своїй війні проти України використати Китай, що суперечить міжнародним інтересам Китаю як світової держави.

Джерело: допис Віктора Небоженка у Facebook