Супутники Китая допомагають Росії? Що відомо про скандал

Китай стверджує, що, мовляв, займає "чесну та об'єктивну" позицію у так званій "українській кризі"

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Пекін надає супутникові дані росіянам для ударів по українських містах. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що їм нібито "невідомо" про ситуацію, але не спростувало звинувачення. "Телеграф" розбирався, що відомо про черговий акт підтримки китайцями російської агресії.

Що треба знати:

СЗР України звинуватила Китай у наданні супутникових даних російським окупантам — в тому числі по об'єктах іноземних інвесторів

Китай традиційно заявляє, що він нібито займає "чесну та об'єктивну позицію" у війні між Україною та РФ

Китай вважається одним з головних союзників Росії у війні, хоча офіційно активно це спростовує

Звинувачення СЗР на адресу Китаю

Служба зовнішньої розвідки України на початку жовтня 2025 року повідомила, що було зафіксовано факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для того, щоб атакувати Україну. Зокрема завдяки китайським розвідувальним даним було завдано ударів по об'єктах, які належать іноземним інвесторам. Проте більше деталей у розвідці розкривати відмовилися.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", — сказав українським журналістам співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Китай бреше?

У відповіді на запит українського інформаційного агентства "Укрінформ" з проханням прокоментували звинувачення з боку СЗРУ, офіс речника МЗС Китаю повідомив, що міністерству буцімто "невідома ситуація, про яку ви згадали". Мова йде про заяву СЗР про те, що Китай таємно надає росіянам дані супутникового спостереження для завдання ударів по цілях у глибині території України.

При цьому у відповіді китайські чиновники заявили, що Китай, мовляв, займає "чесну та об'єктивну" позицію у так званій "українській кризі", як в Пекіні називають повномасштабну війну російського режиму проти України.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", — сказано у повідомленні.

Цікаво, що у відповіді офіс речника МЗС КНР утримався від заперечень звинувачень з боку СЗРУ, та від традиційного китайського обурення так званими "неправдивими звинуваченнями" у підтримці Росії. Це виглядає дивно, оскільки Китай, як правило, завжди та всюди підкреслює свої так звані "нейтралітет, рівновіддаленість та ненадання підтримки жодній зі сторін".

Супутники були?

При цьому українське видання "Мілітарний" підтверджує, що китайські супутники могли допомагати наводити російські ракети на Україну. З посиланням на моніторинговий сервіс Heavens Above, який займається відстеженням супутників, видання пише, що китайські розвідувальні апарати серії Yaogan 33 (Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04) з 00:00 5 жовтня до приблизно 11:30 ранку не менше дев'яти разів пролетіли над західними регіонами України, по яким в цей момент били російські окупанти.

Китай — ворог України?

Нагадаємо, що починаючи з 2022 року Китай вдає із себе "нейтрала", не надаючи офіційної підтримки жодній зі сторін та навіть називаючи війну в Україні "кризою" або "конфліктом". Але з іншого боку, китайці не тільки постачають росіянам товари подвійного призначення, але й "прикривають" Кремль дипломатично. Китайські наймані солдати воюють за російських окупантів, а китайські офіцери перебувають біля фронту, щоб вивчити досвід війни в Україні. Щобільше, під час візиту до Москви 8 травня китайський керівник Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна щодо війни в Україні.

Видання The Economist у розслідуванні від 19 червня 2025 року пише, що Пекін став, без перебільшення, вирішальним постачальником для військово-промислового комплексу Росії. Китай постачає Росії електроніку, верстати, надає росіянам економічну та дипломатичну підтримку, заявили журналісти. У нових російських "шахедах" 90% компонентів – китайського походження, а не американського, як було раніше.

За даними українських ЗМІ, Китай не тільки підтримує активні політичні контакти з росіянами, але й готується грабувати Україну. Зокрема, так званий "приватний бізнес" китайців почав активно "заходити" на тимчасово окуповані українські території, які зараз перебувають під контролем російського режиму. Щонайменше десяток приватних китайських компаній зараз активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області (в тому числі з підсанкційними), постачають їм промислове устаткування, відбудовують зруйновані заводи.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван I у липні під час зустрічі з високою представницею з питань дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас пробив нове дно. Після того як в МЗС Китаю висловили занепокоєння ударами України по Росії, Ван І заявив, що Пекін не може дозволити Росії зазнати поразки в Україні, а Києву, відповідно, перемогти у війні. Пекін побоюється, що в цьому випадку США перекинуть на Китай всю свою увагу.