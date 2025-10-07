Украинский политолог Виктор Небоженко считает, что Путин больше использует Пекин, чем Китай — Россию

Китай сильно рискует, помогая Путину в гибридной войне против Европы. Ведь Европа, во время скрытой торговой войны между США и Китаем, остается основным торговым партнером и рынком сбыта товаров. Участие Пекина в горячей войне России против Украины и в гибридной войне России против Европы может еще сильнее сблизить Путина с Китаем, но ухудшит международные отношения с ЕС.

Уже то, что Китай преследует стратегию "вооруженного нейтралитета" против нападения путинской России на Украину резко снижает миротворческий авторитет Китая в мире. Превращая путинскую Россию в свою зону влияния, Китай закрывает глаза на агрессию России против Украины. Равнодушие Китая к войне России в Украине поражает своим цинизмом и высокомерием.

Китай уже заинтересован в дальнейшем ослаблении путинской России в ходе провальной войны в Украине, но втягивание Пекина в конфликт Москвы с Европой это большая геополитическая ошибка Китая. Получается, что Путин использует Китай больше, чем Пекин Москву.

На Аляске Путин уже пытался скоординировать свои антиевропейские и антиукраинские стратегии с позицией американского президента Трампа, которого всегда раздражала Европа, но из этого ничего не получилось. Трамп заставил Европу помогать Украине, но он только увеличил и укрепил европейскую суверенность, хотя и снизил ее безопасность перед российской угрозой.

Теперь Путин пытается в своей войне против Украины использовать Китай, что противоречит международным интересам Китая как мировой державы.

Источник: пост Виктора Небоженко в Facebook