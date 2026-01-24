Новий обстріл України: Росія дуже поспішала. Якими будуть наступні удари - Олександр Коваленко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував атаку Росії 24 січня і помітив цікаві деталі
У ніч на 24 січня 2026 року РОВ (російська окупаціна армія — ред.) здійснила черговий акт терору, завдавши концентрованого, комбінованого удару по столиці України – Києву.
Незважаючи на так звані мирні переговори і зустріч делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі, Москва не відмовилася від плану проведення системного терору цивільного населення через удари по енергетичній інфраструктурі країни.
Ще один доказ того, що компромісу бути не може, і ми маємо справу з маніяком, якого можна тільки анігілювати, щоб він вгамувався у своїй спразі крові.
Тим не менш, нинішній удар слід окремо розібрати для розуміння загроз.
РОВ в ніч на 24 січня 2026 року застосувала по Україні:
- 375 дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 та приманок "Гербера"/"Пародія", з яких збито було 357 цілей;
- 12 ракет Х-22/32, з яких було збито 9;
- 6 балістичних ракет 9М723/KN-23/С-300/400 з яких було збито 5 ракет;
- 1 ракета Х-59/69, яка і була збита;
- 2 ракети 3М22 "Циркон".
Висновки?
Висновки прості. РОВ поспішала з цим ударом і як ми бачимо, тут немає ракет Х-101, немає ракет 3М14 Калібр, навіть відсутні 9М727/9М728 Іскандер-К. Але при цьому було застосовано аж 12 ракет Х-22/32, що можна віднести до одного з найвищих показників одночасного застосування цих старих, дефективних, неточних радянських часів ракет.
Застосування 12 ракет Х-22/32 явно вказує на спробу Росії саме до переговорів в Абу-Дабі влаштувати показовий терор, не маючи можливості після нальоту в ніч на 20 січня заповнити боєкомплект Ту-95МС ракетами Х-101 і сформувати польотні завдання.
Аналогічно і з 3М14 "Калібр", які були застосовані в ніч на 9 січня і досі російські кораблі-ракетоносці, повністю не завантажені новим боєкомплектом і не мають нових завдань.
Тобто цей удар планувався саме під зустріч в Абу-Дабі для демонстрації сили, створення атмосфери тиску і шантажу, надання ультимативності кожному слову, сказаному російськими представниками на переговорах.
Але й у той же час цей удар показав, наскільки Росія, у бажанні продовжувати терор України, тріщить по швах у своїх можливостях застосування засобів поразки, таких як, здавалося б, серійного виробництва Х-101 та 3М14 "Калібр". Вони не можуть собі зараз дозволити не те, щоб обстрілювати Україну кожен день ракетами Х-101, 3М14 "Калібр" та іншими, вони не можуть навіть вивести ці обстріли в системний характер – один раз на тиждень, як це було в 2023 або 2024. Вони чергують комбіновані ракетні обстріли з паузами один до п'яти.
Найбільш стабільним ракетним засобом терором залишаються балістичні ракети 9М723 і в січні може бути встановлений абсолютний рекорд їх застосування, але з рештою ракет відзначається явна проблема.
Думаю, наступні ракетні удари являтимуть собою комбінацію того, що змогли накопичити, встановити, задати польотні завдання, тобто Х-101 і 3М14 "Калібр". Але це чергування, доказ серйозних технічних і технологічних проблем, і я навіть сказав би кризи у виробництві та застосування цих ракет, що стала наслідком чотирьох років виснажливої війни для російського ВПК.
Окремо зазначу, що так, ці обстріли досягають своєї мети, столиця знеструмлена. Але це не їхнє досягнення, а, насамперед, наш недогляд, у питаннях формування енергонезалежних міст протягом цих 4-х років. Якби були реалізовані проєкти зі створення енергонезалежних кварталів, то весь цей терор сьогодні мав би зовсім інший результат, куди більш гнітючий для РОВ.
Але це вже зовсім інша тема.
Джерело: пост Коваленка у Telegram.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.