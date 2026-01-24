Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував атаку Росії 24 січня і помітив цікаві деталі

У ніч на 24 січня 2026 року РОВ (російська окупаціна армія — ред.) здійснила черговий акт терору, завдавши концентрованого, комбінованого удару по столиці України – Києву.

Незважаючи на так звані мирні переговори і зустріч делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі, Москва не відмовилася від плану проведення системного терору цивільного населення через удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Ще один доказ того, що компромісу бути не може, і ми маємо справу з маніяком, якого можна тільки анігілювати, щоб він вгамувався у своїй спразі крові.

Тим не менш, нинішній удар слід окремо розібрати для розуміння загроз.

РОВ в ніч на 24 січня 2026 року застосувала по Україні:

375 дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 та приманок "Гербера"/"Пародія", з яких збито було 357 цілей;

12 ракет Х-22/32, з яких було збито 9;

6 балістичних ракет 9М723/KN-23/С-300/400 з яких було збито 5 ракет;

1 ракета Х-59/69, яка і була збита;

2 ракети 3М22 "Циркон".

Статистика роботи ППО 24 січня

Висновки?

Висновки прості. РОВ поспішала з цим ударом і як ми бачимо, тут немає ракет Х-101, немає ракет 3М14 Калібр, навіть відсутні 9М727/9М728 Іскандер-К. Але при цьому було застосовано аж 12 ракет Х-22/32, що можна віднести до одного з найвищих показників одночасного застосування цих старих, дефективних, неточних радянських часів ракет.

Застосування 12 ракет Х-22/32 явно вказує на спробу Росії саме до переговорів в Абу-Дабі влаштувати показовий терор, не маючи можливості після нальоту в ніч на 20 січня заповнити боєкомплект Ту-95МС ракетами Х-101 і сформувати польотні завдання.

Аналогічно і з 3М14 "Калібр", які були застосовані в ніч на 9 січня і досі російські кораблі-ракетоносці, повністю не завантажені новим боєкомплектом і не мають нових завдань.

Тобто цей удар планувався саме під зустріч в Абу-Дабі для демонстрації сили, створення атмосфери тиску і шантажу, надання ультимативності кожному слову, сказаному російськими представниками на переговорах.

Але й у той же час цей удар показав, наскільки Росія, у бажанні продовжувати терор України, тріщить по швах у своїх можливостях застосування засобів поразки, таких як, здавалося б, серійного виробництва Х-101 та 3М14 "Калібр". Вони не можуть собі зараз дозволити не те, щоб обстрілювати Україну кожен день ракетами Х-101, 3М14 "Калібр" та іншими, вони не можуть навіть вивести ці обстріли в системний характер – один раз на тиждень, як це було в 2023 або 2024. Вони чергують комбіновані ракетні обстріли з паузами один до п'яти.

Найбільш стабільним ракетним засобом терором залишаються балістичні ракети 9М723 і в січні може бути встановлений абсолютний рекорд їх застосування, але з рештою ракет відзначається явна проблема.

Думаю, наступні ракетні удари являтимуть собою комбінацію того, що змогли накопичити, встановити, задати польотні завдання, тобто Х-101 і 3М14 "Калібр". Але це чергування, доказ серйозних технічних і технологічних проблем, і я навіть сказав би кризи у виробництві та застосування цих ракет, що стала наслідком чотирьох років виснажливої ​​війни для російського ВПК.

Окремо зазначу, що так, ці обстріли досягають своєї мети, столиця знеструмлена. Але це не їхнє досягнення, а, насамперед, наш недогляд, у питаннях формування енергонезалежних міст протягом цих 4-х років. Якби були реалізовані проєкти зі створення енергонезалежних кварталів, то весь цей терор сьогодні мав би зовсім інший результат, куди більш гнітючий для РОВ.

Але це вже зовсім інша тема.

Джерело: пост Коваленка у Telegram.