Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал атаку России 24 января и заметил интересные детали

В ночь на 24 января 2026 года РОВ (российская оккупация армия — ред.) совершила очередной акт террора, нанеся концентрированный, комбинированный удар по столице Украины – Киеву.

Несмотря на так называемые мирные переговоры и встречу делегаций Украины, США и России в Абу-Даби, Москва не отказалась от плана проведения системного террора гражданского населения из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Еще одно доказательство того, что компромисса быть не может, и мы имеем дело с маньяком, которого можно только аннигилировать, чтобы он угомонился в своей жажде крови.

Тем не менее, нынешний удар следует отдельно разобрать для понимания угроз.

РОВ в ночь на 24 января 2026 года применила по Украине:

375 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 357 целей;

12 ракет Х-22/32, из которых было сбито 9;

6 баллистических ракет 9М723/KN-23/С-300/400 из которых было сбито 5 ракет;

1 ракета Х-59/69, которая и была сбита;

2 ракеты 3М22 "Циркон".

Статистика работы ПВО 24 января

Выводы?

Выводы просты. РОВ торопилась с этим ударом и как мы видим, здесь нет ракет Х-101, нет ракет 3М14 Калибр, даже отсутствуют 9М727/9М728 Искандер-К. Но при этом было применено 12 ракет Х-22/32, что можно отнести к одному из самых высоких показателей одновременного применения этих старых, дефективных, неточных советских времен ракет.

Применение 12 ракет Х-22/32 явно указывает на попытку России к переговорам в Абу-Даби устроить показательный террор, не имея возможности после налета в ночь на 20 января заполнить боекомплект Ту-95МС ракетами Х-101 и сформировать полетные задачи.

Аналогично и с 3М14 "Калибр", которые были применены в ночь на 9 января до сих пор российские корабли-ракетоносцы, полностью не загружены новым боекомплектом и не имеют новых задач.

То есть, этот удар планировался именно под встречу в Абу-Даби для демонстрации силы, создания атмосферы давления и шантажа, придания ультимативности каждому слову, сказанному российскими представителями на переговорах.

Но и в то же время этот удар показал, насколько Россия в желании продолжать террор Украины трещит по швам в своих возможностях применение средств поражения, таких как, казалось бы, серийного производства Х-101 и 3М14 "Калибр". Они не могут себе сейчас позволить не то чтобы обстреливать Украину каждый день ракетами Х-101, 3М14 "Калибр" и другими, они не могут даже вывести эти обстрелы в системный характер – один раз в неделю, как это было в 2023 или 2024. Они дежурят комбинированные ракетные обстрелы с паузами один к пяти.

Наиболее стабильным ракетным средством террором остаются баллистические ракеты 9М723 и в январе может быть установлен абсолютный рекорд их применения, но с остальными ракетами отмечается явная проблема.

Думаю, следующие ракетные удары будут представлять собой комбинацию того, что смогли накопить, установить, задать полетные задачи, то есть Х-101 и 3М14 "Калибр". Но это чередование, доказательство серьезных технических и технологических проблем, и я даже сказал бы кризиса в производстве и применении этих ракет, ставший следствием четырех лет изнурительной войны для российского ВПК.

Отдельно отмечу, что да, эти обстрелы достигают своей цели, столица обесточена. Но это не их достижение, а, прежде всего, наше упущение, в вопросах формирования энергонезависимых городов в течение этих 4-х лет. Если бы были реализованы проекты по созданию энергонезависимых кварталов, то весь этот террор сегодня имел бы совсем другой результат, куда более удручающий для РОВ.

Но это уже совсем другая тема.

Источник: пост Коваленко в Telegram.