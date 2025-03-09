Скромна хатина з малими вікнами: який вигляд сьогодні має дім Тараса Шевченка

Дім поета не зберігся до наших днів

У цей день, 211 років тому, народився один із найвидатніших українських поетів і художників Тарас Шевченко. Діяч зростав у багатодітній родині, тож має чимало непрямих нащадків. Водночас дитинство поета минуло у селі Моринці, що на Черкащині.

Тарас Григорович зростав у скромній хатині з малими вікнами. До наших днів будинок, в якому жив поет, не зберігся у первісному вигляді. Однак у кінці 80-х років минулого століття житло реконструювали.

Музей на місці, де жив Шевченко, фото I Go to World

На місці хати Шевченка облаштували садибу-музей, яка входить до культурно-історичного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка". Її відновили на основі малюнків Кобзаря та опису шевченкознавця Олександра Кониського. Під час реконструкції враховували особливості народної архітектури, аби точно відтворити побут Шевченка. Також до садиби з села Керелівка, де жила родина, перенесли оригінальну дерев'яну зовнішню комору.

На місці хати Шевченка діє музей, фото Сергія Токарука

Хату Шевченка відтворили за його малюнками, фото Hronikers

Окрім хати, де ріс Шевченко, на території музею можна побачити дім діда поета, фруктовий сад, та каплицю святого Тарасія. Також тут встановили пам'ятник Катерині Шевченко із сином на руках.

Всередині відтвореної хати можна побачити ікони на стінах з вишитими рушниками, стародавні лави, стіл, скриню, національний одяг. Також є багато елементів народного побуту, зокрема солом'яні капелюхи, глиняні глечики та посуд, сушені квіти, піч, знаряддя праці.

Відтворена хата Тараса Шевченка, скриншот з Museum Portal

У музеї Шевченка - багато національних елементів, скриншот з Museum Portal

У 2024 році відремонтували перекриття покрівель з очерету у хаті, де ріс Шевченко, а також у його діда. Також відновили Будищанський вітряк, який працював за часів дитинства поета. Реконструювали верхню частину вітряка та перекрили підземне приміщення біля нього.

Шевченківську хату відновили, фото "Про все. ck.ua"

Вітряк, який працював за часів Шевченка, відновили, фото "Про все. ck.ua"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про жінок Тараса Шевченка. Поет жодного разу не був у шлюбі.