Український блогер, журналіст та військовий оглядач Денис Казанський про можливе "енергетичне перемир’я". На його думку, це не прояв "доброї волі", а вимушена пауза через брак ракет у Росії.

Російські z-канали розганяють вкидання про нібито "енергетичне перемир’я" і тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі.

Якщо це й справді, то причина тут тільки одна — у Росії закінчилися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів.

Останні рази Росія била по Києву "Цирконами" та ракетами 2026 року випуску. Тобто тим, що нашкребла і зробила щойно.

Тепер накопичуватимуть для наступних ударів. Саме за такою схемою усі 4 роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів, потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за "крок доброї волі" та "великодушну згоду на перемир’я". Нібито "пошкодували людей".

Коли накопичать — придумають черговий "обстріл резиденції Путіна" і почнуть бити знову.

Подивимося, чи вірна моя теорія.

