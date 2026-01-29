Украинский блогер, журналист и военный обозреватель Денис Казанский о возможном "энергетическом перемирии". По его мнению, это не проявление "доброй воли", а вынужденная пауза из-за нехватки ракет в России.

Российские z-каналы разгоняют вброс о якобы "энергетическом перемирии" и временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре.

Если это и правда, то причина тут только одна — у России иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары.

Последние разы Россия била по Киеву "Цирконами" и ракетами 2026 года выпуска. Т.е. тем, что наскребла и произвела только что.

Теперь будут накапливать для следующих ударов. Именно по такой схеме все 4 года обстрелы и происходили. Шел период усиления обстрелов — затем период спада, когда пополняли запасы. Сейчас такой период накопления они попытаются выдать за "шаг доброй воли" и "великодушное согласие на перемирие". Якобы "пожалели людей".

Когда накопят — придумают очередной "обстрел резиденции Путина" и начнут бить опять.

Посмотрим, верна ли моя теория.

