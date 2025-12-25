Безпрограшні ідеї на будь-який смак та бюджет: що подарувати коханій на Новий рік

Ваша кохана точно оцінить такі подарунки

Новий рік вже не за горами, а значить, час підготувати подарунки для коханої дівчини чи дружини. Щоб полегшити вам завдання, "Телеграф" підготували добірку оригінальних ідей на будь-який смак та бюджет.

При виборі подарунка важливо враховувати інтереси та захоплення вашої коханої. Так ви точно потрапите в її смаки й потішите по-справжньому.

Що подарувати дружині чи коханій дівчині на Новий рік

Практичні подарунки:

Бездротову зарядку з лампою

Зручний гаджет, особливо під час вимкнення електроенергії. Дозволяє одночасно заряджати телефон та використовувати м’яке нічне світло, створюючи затишну атмосферу.

Абонемент у СПА чи спортзал

Подарунок турботи про здоров’я та відпочинок: релакс у СПА чи корисні тренування у залі зарядять енергією на весь рік.

Що подарувати коханій на Новий рік, Фото: Cosmy

Термокухоль з підігрівом

Ідеальна для морозних зимових днів. Гаряча кава чи чай завжди будуть під рукою, навіть у дорозі чи на роботі.

Косметичний набір

Стильний набір доглядової або декоративної косметики сподобається кожній дівчині та допоможе підкреслити її красу. Тільки заздалегідь дізнайтеся про її уподобання.

Набір для творчості

Якщо ваша дівчина любить рукоділля або малювання, такий подарунок допоможе розслабитися та надихнутися новими ідеями.

Романтичні подарунки:

Фотокнига зі спільними фотографіями

Зберіть найкращі моменти вашого року у гарну книгу. Це буде зворушливий подарунок, який нагадуватиме про спільні спогади.

Прикраси з гравіюванням

Кулон, браслет або перстень з пам’ятною датою або коротким написом. Цей подарунок точно запам’ятається і нагадуватиме про приємну подію.

Ідеї подарунків на Новий рік для дружини, Фото: donum.ua

Новорічна фотосесія

Організуйте спільну фотосесію у новорічній студії. Такий подарунок залишить приємні емоції та красиві знімки на згадку.

Вікенд у новому місці

Спільна поїздка до заміського комплексу або затишного готелю — це чудова можливість відпочити, змінити обстановку та насолодитися один одним.

Красива білизна

Гарна елегантна білизна подарує впевненість та гарний настрій, показуючи вашу турботу та увагу.

Дорогі та особливі подарунки:

Телефон

Сучасний телефон стане не тільки корисним гаджетом, а й стильним аксесуаром, який завжди буде поряд.

Фен для волосся (наприклад, Dyson)

Професійний фен допоможе створювати ідеальне укладання вдома та подарує відчуття салонного догляду щодня. Можна підібрати й інший гаджет для краси та здоров’я.

Брендові парфуми

Аромат улюбленого парфуму підкреслить індивідуальність та стане розкішним доповненням образу.

Новорічний подарунок для коханої, Фото: ІІ

Квитки в подорож чи концерт

Оплатіть подорож вашій коханій або купіть квитки на концерт улюбленого виконавця/гурту. Це подарує їй незабутні враження та емоції.

Ювелірна прикраса

Стильне кольє, браслет чи сережки – подарунок з особливим змістом, який зробить акцент на важливості моменту. Це класика, яка ніколи не підведе.

