Термінал чи банкомат "з’їв" гроші під час вимкнення світла? У ПриватБанку покроково пояснили, що робити

Фахівець дав поради, як діяти в такому випадку

Через чисельні та тривалі випадки вимкнень електрики почастішали скарги українців на збої в роботі банкоматів і терміналів самообслуговування банків. Люди не завжди знають, що робити, коли світло вимикається під час внесення готівки, якщо гроші ще не встигли зарахувати на рахунок і операція зависла.

Прессекретар державного ПриватБанку Олег Серга в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, що робити людині, коли її готівка не встигла надійти на рахунок під час знеструмлення термінала чи банкомата:

Перше — не варто панікувати.

Друге — не треба фотографувати апарат і фіксувати його номер з адресою.

Третє — слід зачекати годину, щоб гроші надійшли на рахунок.

Четверте — якщо протягом години кошти не будуть зараховані на вказаний рахунок, треба звернутися в контакт-центр ПриватБанку (3700) із відповідною заявкою — про відповідне зарахування. Назвати номер телефону відправника грошей і номер телефону й номер картки отримувача.

"Зрозумійте: перед початком внесення готівки банк проводить ідентифікацію — того, хто відправляє кошти й хто їх отримує (за номером телефону й номером картки), умовно кажучи, банк вас бачить. Є система управління всіма нашими приладами, й ми бачимо хто/коли/скільки коштів вносив. Коли увімкнеться світло, всі ці дані синхронізуються й зійдуться. Ніхто не загубить ваші гроші. Під час вимкнень світла ми намагаємось розв’язати всі проблеми із завершенням банківської операції протягом години. Зазвичай так і відбувається", — запевнив Олег Серга "Телеграф".

Водночас він визнав, що трапляються й конфліктні ситуації, коли у клієнта з банком виникає суперечка стосовно зарахованих на рахунок сум. Якісь банкноти під час вимкнень світла можуть некоректно оброблятися пристроєм.

"Інколи в такі моменти купюра може неправильно прочитатися чи потрапити не туди. Це не катастрофа. Під час інкасації апарата все стане зрозуміло й помилка буде виправлена. Зазвичай така інкасація відбувається в середньому раз на три дні. Доведеться зачекати, та згодом операція буде завершена коректна й внесена сума потрапить на рахунок", — підкреслив Олег Серга.

А ще повідомив, що ПриватБанк не підвищував комісії на операції своїх банкоматів і терміналів через збільшення витрат на обслуговування за відключень електроенергії.

"Відключення світла не вплинули на вартість банківських послуг, і сподіваюся — не вплинуть", — зазначив прессекретар ПриватБанку.

За даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року найбільшу кількість терміналів самообслуговування мав ПриватБанк (10,1 тис. пристроїв), за ним йшли А – Банк (4,4 тис.) і Універсалбанк з фінтехом monobank (4 тис.). Так само Приват лідирує за розміром банкоматного парку (7,2 тис. апаратів), за ним йдуть Ощадбанк (2,7 тис.) і Райффайзен банк (1,4 тис.).