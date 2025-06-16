Термінал "Ощаду" з'їв гроші, а на картці їх нема? Що робити в такому випадку

Навіть відеодоказу операції може бути недостатньо

Доволі часто у клієнтів різних банків стаються ситуації, коли покладені гроші через термінал на картку не з'являються на рахунку. В "Ощадбанку" вже пояснили, як діяти в такому разі і куди звертатись.

Під одним з дописів банку, користувачка поскаржилась на те, що термінал "з'їв" 13 тисяч гривень, однак на рахунку вони не з'явились. При цьому банк вимагає надати чек операції, але термінал не видав чеку.

"Є відеодоказ того, як чоловік поповнював рахунок. Але в результаті ні коштів на руках, ні на рахунку. При зверненні до оператора просять чек, який би підтвердив операцію. Саме той чек, який термінал не видав", — йдеться у повідомленні.

В такому разі "Ощадбанк" порадив звернутись до відділення банку. Там треба буде подати відповідну заяву на проведення розслідування по спірній операції. Під час цього процесу банку зробить інкасацію, визначить, чи є "зайві" гроші у терміналі і чи дійсно відбувалась зазначена у зверненні операція.

"В разі підтвердження кошти будуть повернені на рахунок, вказаний в заяві. Якщо ж карта відкрита в іншому банку, в такому випадку для детальної консультації щодо подальших дій рекомендуємо звернутися до банку емітенту картки", — зазначив співробітник банку.

Зауважимо, що зазвичай "Ощадбанк" відповідає на скарги чи питання у Facebook не з офіційної сторінки. Адже пишуть співробітники банку з особистих акаунтів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у клієнтки "Райффайзен Банку" вкрали 40 тисяч з рахунку, а банк порадив краще турбуватись про безпеку своїх рахунків.