Терминал или банкомат "съел" деньги при отключении света? В ПриватБанке пошагово объяснили, что делать

Специалист дал советы, как действовать в таком случае

Из-за многочисленных и длительных случаев отключений электричества участились жалобы украинцев на сбои в работе банкоматов и терминалов самообслуживания банков. Люди не всегда знают, что делать, когда свет выключается при внесении наличных денег, если деньги еще не успели зачислить на счет и операция зависла.

Пресс-секретарь государственного ПриватБанка Олег Серга в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, что делать человеку, когда его наличные не успели поступить на счет во время обесточивания терминала или банкомата:

Первое – не стоит паниковать.

Второе – не нужно фотографировать аппарат и фиксировать его номер с адресом.

Третье – следует подождать час, чтобы деньги поступили на счет.

Четвертое — если в течение часа средства не будут зачислены на указанный счет, нужно обратиться в контакт-центр ПриватБанка (3700) с соответствующей заявкой о соответствующем зачислении. Назвать номер телефона отправителя денег и номер телефона и номер карты получателя.

"Поймите: перед началом внесения наличных банк проводит идентификацию — того, кто отправляет средства и кто их получает (по номеру телефона и номеру карточки), условно говоря, банк вас видит. Есть система управления всеми нашими приборами, и мы видим кто/когда/сколько средств вносил. Когда включится свет, все эти данные синхронизируются и сойдутся. Никто не потеряет ваши деньги. Во время отключений света мы пытаемся решить все проблемы с завершением банковской операции в течение часа. Обычно так и происходит", — заверил Олег Серга "Телеграф".

В то же время он признал, что случаются и конфликтные ситуации, когда у клиента с банком возникает спор относительно зачисленных на счет сумм. Какие-то банкноты при отключении света могут некорректно обрабатываться устройством.

"Иногда в такие моменты купюра может неправильно прочитаться или попасть не туда. Это не катастрофа. Во время инкассации аппарата все станет понятно и ошибка будет исправлена. Обычно такая инкассация происходит в среднем раз в три дня. Придется подождать, но со временем операция будет завершена корректно и внесенная сумма попадет на счёт", — сказал он.

А еще сообщил, что ПриватБанк не повышал комиссии по операциям своих банкоматов и терминалов из-за увеличения расходов на обслуживание при отключениях электроэнергии.

"Отключения света не повлияли на стоимость банковских услуг, и надеюсь, не повлияют", — отметил пресс-секретарь ПриватБанка.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2025 года наибольшее количество терминалов самообслуживания имел ПриватБанк (10,1 тыс. устройств), за ним следовали А – Банк (4,4 тыс.) и Универсалбанк с финтехом monobank (4 тыс.). Также Приват лидирует по размеру банкоматного парка (7,2 тыс. аппаратов), за ним следуют Ощадбанк (2,7 тыс.) и Райффайзен банк (1,4 тыс.).