Жодного провулка "Привітний": у скандал із перейменуванням вулиць у Харкові втрутилися депутат і не тільки

У Харкові набирає обертів скандал з "відверто кволими" перейменуваннями топонімів

Представники громади та члени Харківської топонімічної групи звернулися до голови Харківської ОВА Олега Синєгубова з проханням не підтримувати ряд перейменувань, які були затверджені на засіданні робочої групи з деколонізації 24 липня. Питання було підняте журналістом і письменником Богданом Логвиненко, і наразі скандал не вщухає.

Депутат Харківської міськради, співзасновник ГО "Харківський антикорупційний центр" Дмитро Булах написав заяву від свого імені у Фейсбуці та Харківської топонімічної групи, зауваживши, що "серед значної частини адекватних назв топонімів зустрічаються відверто кволі".

Булах закликав перейменувати провулок Кантемира на провулок Міська Барбари, а не "Привітний", як це було погоджено робочою групою з деколонізації. Також пропозиції стосуються й інших топонімів.

"Робоча група при Харківській обласній військовій адміністрації підтримала чимало якісних перейменувань, у тому числі запропонованих Харківська топонімічна група. Але серед рішень, на жаль, є не дуже вдалі", — зазначає депутат і закликає приєднуватися до пропозиції голосуванням онлайн.

"Харків має своє особисте обличчя і норов, то і назви вулиць мають говорити про це. Тож які пропозиції?

Пр. Гагаріна — Зміївський проспект (шлях), а не якийсь Аерокосмічний;

пров. Кантемира — пров. Міська Барбари, а не Привітний;

вул. Єсеніна — вул. Василя Мисика;

вул. Героїв Праці — вул. Симона Петлюри, а не якихось Нескорених;

метро "Завод ім. Малишева" — Танковий завод, а не якась Заводська", — приєдналася до прохання комунікаційний менеджер у Харківському антикорупційному центрі Олена Гетманенко.

Засновниця харківського Театру-студії "Арабески" Світлана Олешко, де грав Місько Барбара, згадує, як музикант, родом зі Львова, жартував, чи він може вважатися харківʼянином. "Він казав, що вже відрізняє Держпром від Худпрому))) І це круто))) Це для тих, хто не в курсі і кого треба переконувати", — написала Олешко.

"Через ганебне голосування за провулок Привітний (а не Міська Барбари) про місто Харків знову говорять в усій Україні. Так сталося, що головними харківськими темами дня в українському медіаполі стали вчорашні варварські обстріли міста і небажання вшанувати пам'ять легендарного митця у топоніміці", — обурюється журналіст Сергій Жуков.

Нагадаємо, що раніше на рішення про перейменування топонімів Харкова відреагувала українська письменниця Оксана Забужко. Вона не розуміє, чому місцеві чиновники не підтримали назвати вулиці іменами інших знаменитих українських діячів.