Ни одного переулка "Привітний": в скандал с переименованием улиц в Харькове вмешались депутат и не только
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В Харькове набирает обороты скандал с "откровенно хилыми" переименованиями топонимов
Представители общины и члены Харьковской топонимической группы обратились к председателю Харьковской ОВА Олегу Синегубову с просьбой не поддерживать ряд переименований, утвержденных на заседании рабочей группы по деколонизации 24 июля. Вопрос был поднят журналистом и писателем Богданом Логвиненко, и скандал не утихает.
Депутат Харьковского горсовета, соучредитель ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах написал заявление от своего имени в Фейсбуке и Харьковской топонимической группы, отметив, что "среди значительной части адекватных названий топонимов встречаются откровенно хилые".
Булах призвал переименовать переулок Кантемира в переулок Мисько Барбары, а не "Привітний", как это было согласовано рабочей группой по деколонизации. Также предложения касаются и других топонимов.
"Рабочая группа при Харьковской областной военной администрации поддержала немало качественных переименований, в том числе предложенных Харьковской топонимической группой. Но среди решений, к сожалению, есть не очень удачные", — отмечает депутат и призывает присоединяться к предложению голосованием онлайн.
"Харьков имеет свое личное лицо и нрав, то и названия улиц должны говорить об этом. Так какие предложения?
- Пр. Гагарина — Змиевский проспект (путь), а не какой-то Аэрокосмический;
- пров. Кантемира – пер. Мисько Барбары, а не "Привітний";
- ул. Есенина – ул. Василия Мисика;
- ул. Героев Труда – ул. Симона Петлюры, а не каких-то Непокоренных;
- метро "Завод им. Малышева" — Танковый завод, а не какая-то Заводская", — присоединилась к просьбе коммуникационный менеджер в Харьковском антикоррупционном центре Елена Гетманенко.
Основательница харьковского Театра-студии "Арабески" Светлана Олешко, где играл Мисько Барбара, вспоминает, как музыкант, родом из Львова, шутил, может ли он считаться харьковчанином. "Он говорил, что уже отличает Госпром от Худпрома))) И это круто))) Это для тех, кто не в курсе и кого надо убеждать", — написала Олешко.
"Из-за позорного голосования за переулок Привітний (а не Мисько Барбары) о городе Харьков снова говорят по всей Украине. Так случилось, что главными харьковскими темами дня в украинском медиаполе стали вчерашние варварские обстрелы города и нежелание почтить память легендарного художника в топонимике", — возмущается журналист Сергей Жуков.
Напомним, что ранее на решение о переименовании топонимов Харькова отреагировала украинская писательница Оксана Забужко. Она не понимает, почему местные чиновники не поддержали назвать улицы именами других знаменитых украинских деятелей.