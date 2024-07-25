Скандал з перейменуванням вулиці у Харкові набирає обертів: нова назва розлютила відому письменницю

Публіцистка вичерпно висловилась щодо перейменування провулку

Відома українська письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко висловилась з приводу перейменування вулиць в Харкові. Жінка обурилась новій назві місцевого провулка Кантемира.

Письменниця зраділа тому факту, що харківські посадовці назвали окремі вулиці іменами видатних громадських діячів. Зокрема, йдеться про письменника й літературознавця Леоніда Ушкалова, поетів "Розстріляного відродження" Майка Йогансена та Михайля Семенка.

"Звісно ж, гріє новина, що нарешті в Харкові будуть вулиці Йогансена, Семенка, Леоніда Ушкалова (ах як же його бракує! — чи не останній був філолог, у якого можна було спитати джерело будь-якої цитати з україністики…)", — написала жінка.

Однак Забужко не сприймає нову назву вулиці у Харкові — "Привітна". Вона не розуміє, чому місцеві чиновники не підтримали назвати вулиці іменами інших знаменитих українських діячів. А натомість обрали таку безлику назву, яка ні про що не говорить. Письменниця зазначила, що новий провулок міг отримати ім'я поета Василя Мисика або лідера гурту "Мертвий півень" Міська Барбара.

"Чим завинив Василь Мисик, блискучий поет, яким Харків має пишатись на всі випнуті груди? Чим — покійний Місько Барбара, який тут жив, співав, грав, любив це місто (лишив тому тексти-свідчення!), — а тепер провулок, замість його іменем, вирішили назвати, прости-Господи, "Привітним"? Що, є якась таємна квота на українські імена в харківській міській топоніміці – щоб не забагато їх було?", — обурилась літературознавиця.

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