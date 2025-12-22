Не з простих: що відомо про суддю, яка покалічила підлітків у ДТП в Харкові (фото)

Потерпілі у тяжкому стані

Суддя Валківського районного суду Харківської області Алла Токмакова, яка, ймовірно, збила двох підлітків на "зебрі", отримує чималу зарплатню. Вона потрапила в ДТП на своєму легковику, зазначеному в декларації.

Про це свідчать документи, опубліковані на сайті НАЗК.

Скандальна ДТП у Харкові

18 грудня близько 15:50 суддя, керуючи автомобілем Hyundai Accent, рухалася вулицею Дудинською у місті Харкові у напрямку проспекту Любові Малої. Правоохоронці встановили, що під’їжджаючи до пішохідного переходу, водійка не зменшила швидкості, не пропустила пішоходів і в результаті збила двох дівчат 13 і 14 років. Постраждалих з тяжкими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано. Вони перебувають у реанімаційному відділенні.

Алла Токмакова

Правоохоронці не розкривають імені судді, проте, за даними УП, йдеться про суддю Валківського районного суду Харківської області Аллу Токмакову. Наразі вживаються всі необхідні процесуальні заходи для повідомлення судді про підозру.

ДТП у Харкові

Що відомо про Аллу Токмакову — декларація

Декларація судді на сайті НАЗК може підтверджувати інформацію УП. Дійсно, у графі транспортних засобів Алли є автомобіль Hyundai Accent, який вона придбала в 2016 році за сто тисяч гривень. Саме такий автомобіль був зофільмований на фото з місця ДТП.

Hyundai Accent Алли Токмакової

Машина Токмакової

Доходи:

За 2024 рік Алла Токмакова заробила 1 350 093 гривень у суді та ще 12 тисяч від здачі майна в оренду.

Нерухомість:

Алла Токмакова має (50%) земельну ділянку в Черкаській області на 14788 квадратних метрів.

Також суддя купила дві квартири у Харкові – на 42 квадрати за 710 тисяч гривень, а також на 48 квадратів за 895 тисяч гривень.

Також у власності Алли числиться паркомісце за 66 тисяч гривень.

Декларація Алли Токмакової

Декларація Алли Токмакової

Стан постраждалих

Наразі дві дівчини, збиті на переході суддею, залишаються у лікарні. Мати однієї з них оприлюднила відео, в якому подякувала кожному, хто підтримує дівчат та цікавиться їхнім станом.

Мати однієї з постраждалих Олександра Прокопчука, фото — "Суспільне"

"Дівчата без змін, вони дуже тяжкі. Лікарі роблять все, що повернути їх до нормального життя. Я зараз всю свою енергію концентрую на те, щоб допомагати їй. Розмовляю з нею, передаю їй кожне ваше слово, кожну вашу молитву", — сказала вона.

