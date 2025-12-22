Не из простых: что известно про судью, которая покалечила подростков в ДТП в Харькове (фото)

Потерпевшие в тяжелом состоянии

Судья Валковского районного суда Харьковской области Алла Токмакова, которая, вероятно, сбила двух подростков на "зебре", получает немалую зарплату. Она попала в ДТП на своей легковушке, указанную в декларации.

Об этом свидетельствует документы, опубликованные на сайте НАЗК.

Скандальное ДТП в Харькове

18 декабря около 15:50 судья, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигалась по улице Дудинской в городе Харькове в направлении проспекта Любови Малой. Правоохранители установили, что подъезжая к пешеходному переходу водитель не сбавила скорост, не пропустила пешеходов и в результате сбила двух девушек 13 и 14 лет. Пострадавшие с тяжелыми телесными повреждениями были госпитализированы и находятся в реанимационном отделении.

Алла Токмакова

Стражи порядка не раскрывают имени судьи, однако, по данным УП, речь идет о судье Валковского районного суда Харьковской области Алле Токмаковой. Сейчас принимаются все необходимые процессуальные меры для сообщения судье о подозрении.

ДТП в Харькове

Что известно об Алле Токмаковой — декларация

Декларация судьи на сайте НАЗК может подтверждать информацию УП. Действительно, в графе транспортных средств Аллы числится автомобиль Hyundai Accent, который она приобрела в 2016 году за сто тысяч гривен. Именно такой автомобиль был запечатлен на фото с места ДТП.

Hyundai Accent Аллы Токмаковой

Машина Токмаковой

Доходы:

За 2024 год Алла Токмакова заработала 1 350 093 гривен в суде и еще 12 тысяч от сдачи имущества в аренду.

Недвижимость:

Алла Токмакова владеет (50%) земельным участком в Черкасской области на 14788 квадратных метров.

Также судья купила две квартиры в Харькове — на 42 квадрата за 710 тысяч гривен, а также на 48 квадратов за 895 тысяч гривен.

Также в собственности Аллы числится паркоместо за 66 тысяч гривен.

Декларация Аллы Токмаковой

Состояние пострадавших

Сейчас две девушки, сбитые на переходе судья одного из районных судов Харьковщины, остаются в больнице. Мать одной из них обнародовала видео, в котором поблагодарила каждого, кто поддерживает девушек и интересуется их состоянием.

Мать одной из пострадавших Александра Прокопчук, фото - "Суспільне"

"Девушки без изменений, они очень тяжелые. Врачи делают все, что вернуть их к нормальной жизни. Я сейчас всю свою энергию концентрирую на том, чтобы помогать ей. Разговариваю с ней, передаю ей каждое ваше слово, каждую вашу молитву", — сказала Прокопчук.

