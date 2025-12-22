Укр

Не из простых: что известно про судью, которая покалечила подростков в ДТП в Харькове (фото)

Денис Подставной
Алла Токмакова Новость обновлена 22 декабря 2025, 11:34
Алла Токмакова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Потерпевшие в тяжелом состоянии

Судья Валковского районного суда Харьковской области Алла Токмакова, которая, вероятно, сбила двух подростков на "зебре", получает немалую зарплату. Она попала в ДТП на своей легковушке, указанную в декларации.

Об этом свидетельствует документы, опубликованные на сайте НАЗК.

Скандальное ДТП в Харькове

18 декабря около 15:50 судья, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигалась по улице Дудинской в городе Харькове в направлении проспекта Любови Малой. Правоохранители установили, что подъезжая к пешеходному переходу водитель не сбавила скорост, не пропустила пешеходов и в результате сбила двух девушек 13 и 14 лет. Пострадавшие с тяжелыми телесными повреждениями были госпитализированы и находятся в реанимационном отделении.

Алла Токмакова
Алла Токмакова

Стражи порядка не раскрывают имени судьи, однако, по данным УП, речь идет о судье Валковского районного суда Харьковской области Алле Токмаковой. Сейчас принимаются все необходимые процессуальные меры для сообщения судье о подозрении.

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове

Что известно об Алле Токмаковой — декларация

Декларация судьи на сайте НАЗК может подтверждать информацию УП. Действительно, в графе транспортных средств Аллы числится автомобиль Hyundai Accent, который она приобрела в 2016 году за сто тысяч гривен. Именно такой автомобиль был запечатлен на фото с места ДТП.

Hyundai Accent
Hyundai Accent Аллы Токмаковой
Машина Токмаковой
Машина Токмаковой

Доходы:

За 2024 год Алла Токмакова заработала 1 350 093 гривен в суде и еще 12 тысяч от сдачи имущества в аренду.

Недвижимость:

  • Алла Токмакова владеет (50%) земельным участком в Черкасской области на 14788 квадратных метров.
  • Также судья купила две квартиры в Харькове — на 42 квадрата за 710 тысяч гривен, а также на 48 квадратов за 895 тысяч гривен.
  • Также в собственности Аллы числится паркоместо за 66 тысяч гривен.
Декларация Аллы Токмаковой
Декларация Аллы Токмаковой
Декларация Аллы Токмаковой
Декларация Аллы Токмаковой

Состояние пострадавших

Сейчас две девушки, сбитые на переходе судья одного из районных судов Харьковщины, остаются в больнице. Мать одной из них обнародовала видео, в котором поблагодарила каждого, кто поддерживает девушек и интересуется их состоянием.

Александра Прокопчук
Мать одной из пострадавших Александра Прокопчук, фото - "Суспільне"

"Девушки без изменений, они очень тяжелые. Врачи делают все, что вернуть их к нормальной жизни. Я сейчас всю свою энергию концентрирую на том, чтобы помогать ей. Разговариваю с ней, передаю ей каждое ваше слово, каждую вашу молитву", — сказала Прокопчук.

