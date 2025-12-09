Зберігав гроші в банках, а здався в одних шортах. Де відбуває покарання відомий суддя Чаус

Суддя втік в Молдову, де його згодом викрали

У Міжнародний день боротьби з корупцією не можна не згадати справу судді Миколи Чауса, який наразі сидить у виправній колонії. Його засудили через отримання хабаря, але сама справа має багато цікавих деталей зокрема, зберігання грошей у скляних банках, втеча до Молдови та поява в одних шортах на Вінниччині.

"Телеграф" розповість детальніше про справу Чауса, яка набула великого суспільного розголосу. На момент оголошення підозри та обшуків чоловік обіймав посаду судді Дніпровського райсуду Києва.

Справа Чауса. З чого все почалось

9 серпня 2016 року Чауса затримали під час отримання хабаря в $150 тис. Гроші він брав задля ухвалення потрібного рішення в кримінальному провадженні щодо торгівлі наркотиками. Цікаво, що Чаус нібито знав про інтерес Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо його персони, але замість залягти на дно, збільшив хабар з $100 тис. до $150 тис.

Микола Чаус

Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Під час обшуку детективам прийшлось буквально перерити всю територію, аби знайти кошти. Однак тоді Чауса не заарештували, а на наступний день він не прийшов на роботу. Лише через кілька днів суддю оголосили в міжнародний розшук, адже напередодні він втік до Молдови.

Чаус закопав гроші в банках в городі

У 2021 Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) заявила, що Україна вимагає екстрадиції Чауса з Молдови. За кілька днів після цього в Кишиневі невідомі нібито викрали Чауса. І вже в липні 2021 суддя з'явився на Вінниччині біля кордону з Молдовою в одних шортах. Він нібито прийшов просити по допомогу.

Чаус з'явивмся на Вінниччині в одних шортах

Суперечки між НАБУ та СБУ та вирок Чаусу

На цьому цікаві деталі справи не завершуються, адже затримати Чауса на Вінниччину прибула поліція. Яка потім передала фігуранта СБУ, хоча у НАБУ наполягали на тому, що вони займаються справою Чауса.

Затримання Чауса

Тоді ЗМІ навіть повідомляли, що дорогою до Києва Бюро нібито влаштувало погоню за кортежем СБУ, аби затримати Чауса. Згодом НАБУ блокувало приміщення СБУ, вимагаючи видати їм підозрюваного. Пізніше Бюро вдалось затримати Чауса та розпочати судовий процес. В результаті у 2023 році суддю визнали винним у хабарництві й засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Засідання суду у справі Чауса

Але у 2025 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоротила строк ув'язнення Чауса з 10 років до 8,5 років. Наразі він відбуває покарання у державній установі "Менська виправна колонія №91".

