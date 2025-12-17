Суддя Верховного суду не має квартири, натомість у мами - і житло, і елітні автівки

Суддя без власного житла очолив Касаційний суд

Суддя Верховного Суду Ігор Дашутін у свої 45 років офіційно не володіє жодною квартирою чи будинком. У декларації за 2024 рік він вказав, що живе у квартирі матері та будинку тещі. Обидва об'єкти нерухомості чиновник використовує за усною домовленістю – без жодних офіційних договорів.

Що треба знати:

Дашутін працює суддею з 2008 року

Суддя не має власної нерухомості

Квартира, будинок і машини зареєстровані на родичів

Про це розповідає "Телеграф" у матеріалі: "Теща подарувала будинок за півмільйона доларів: "Телеграф" розкрив статки судді, який живе у квартирі мами".

Від суддів вимагають бути взірцем для суспільства. Доброчесність – це не просто красиве слово, а реальний критерій для підвищення по службі.

Дашутін отримав таке підвищення у 2019 році – його обрали до Великої Палати Верховного Суду. А у грудні 2025-го він очолив Касаційний адміністративний суд. Фактично це одна з найвищих посад у всій судовій системі.

Майже всю кар'єру чоловік провів на Сумщині. Суддею Сумського райсуду він став у 2008 році, коли йому було лише 28 років. Через дев'ять років очолив цей суд. Зразкова кар'єра, але ось на власну квартиру так і не заробив.

Зате його мама-пенсіонерка раптом розбагатіла. 26 вересня 2025 року 70-річна Тетяна Дашутіна стала власницею нового Audi Q3 – такий коштує близько 40 тисяч доларів.

А минулого року жінка вже купила Audi Q8 2024 року випуску вартістю близько 100 тисяч доларів. Цікава деталь: жінка живе у селі Рябина на Сумщині, але новий автомобіль зареєструвала чомусь у Києві.

Ігор Дашутін за усною домовленістю має право користуватись автомобілем матері

Втім, якби Тетяна Дашутіна захотіла переїхати до столиці – проблем не було б. Якраз після того, як її син у 2019 році отримав посаду у Києві, вона придбала величезну квартиру у житловому комплексі "Сонячна брама". Площа – 190,6 квадратних метрів.

Ігор Дашутін за усною домовленістю має право користуватись квартирою матері

Син почав декларувати право користування цією квартирою з 2020 року. Тільки право користування – не власність.

Сьогодні "квадрат" у цьому житловому комплексі коштує в середньому 2,3 тисячі доларів. Тобто квартира матері судді може коштувати близько 438 тисяч доларів. Хоча у декларації вказано, що за неї заплатили 5,5 мільйона гривень – на той момент це було близько 200 тисяч доларів.

У 2020 році пенсіонерка докупила ще й паркомісце на 16,2 квадратних метри у тому ж комплексі. А 24 червня 2025 року 70-річна жінка ще й стала власницею будинку в Ірпені. Площа – 311,3 квадратних метри.

