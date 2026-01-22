Графіки відключень — це на роки? Озвучено найгірший сценарій

Директор Центру досліджень енергетики розповідає про перспективи графіків відключень

Аварійні відключення світла без графіків тривають у багатьох регіонах України вже майже два тижні.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в бліцінтерв'ю "Телеграфу" пояснив, чому графіки зараз не працюють, що саме може зробити уряд і коли українці зможуть хоча б планувати своє життя.

Ключові факти з інтерв'ю:

Стабільних графіків у Києві можна очікувати за 5-7 днів

Повне завершення графіків — через 2-3 роки

Йде запуск газопоршневих установок максимальними темпами

Різниця в графіках областей залежить від конфігурації мереж

Прогнозованість можлива лише за відсутності атак

Коли послаблять графіки відключення електроенергії? ДТЕК повідомив, що енергосистема Києва в глибокому аварійному режимі. Настільки складна ситуація?

— Так, тому що в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста. Вона по факту знищена або пошкоджена настільки, що повернути її найближчим часом не вбачається можливим. Відповідно, Київ переведено на повне живлення ззовні. Там теж доволі багато пошкоджень. Я можу сподіватися, що десь за 5-7 днів у Києві можна буде хоча б чітко працювати за графіком.

Графіків немає майже два тижні. Взагалі неможливо щось спланувати…

— Проблема в тому, що неможливо спланувати споживання. Люди вмикають все і відразу, як тільки з'являється електрика. Відповідно, всі попередні графіки планування споживання пішли під хвіст. Щоб створити нові, треба набрати статистику, тому що зараз просто немає розуміння. Раніше будинок споживав 100 кВт, тепер він споживає 300.

Шмигаль анонсував низку заходів, щоб повернути Києву графіки. Що це може бути за заходи?

— Треба питати Дениса Анатолійовича, що він мав на увазі. Я не можу за нього відповідати. Розумію, що йдуть інтенсивні роботи з відновлення подачі в Київ більшої кількості електроенергії — просто щоб відкрити дорогу більшій кількості електрики. Паралельно відбувається певне переформатування всередині Києва для того, щоб райони, які найбільше постраждали від атак по розподільчих мережах, теж мали змогу отримати більше електроенергії.

Відповідно, продовжується зачистка критичної інфраструктури — можливо, додають генератори для того, щоб зменшити загальне споживання. Зараз дуже активно працюють над запуском всіх газопоршневих машин, які є в Києві. Частина з них працює, частина була в процесі пуску-налагодження. Зрозуміло, що зараз всі якомога швидше хочуть усе запустити, тому що ситуація дуже сумна. Ось приблизно такий набір дій я розумію.

Які темпи включення цих газопоршневих установок? Скільки у нас їх є і скільки може бути?

— Не скажу точних цифр. Темпи реально максимальні — швидше просто фізично неможливо. Були проблеми регуляторні, і ми всі сподіваємося, що зараз на це просто закриватимуть очі та запускатимуть обладнання, як тільки воно готове. Тому що інакше ми будемо ще місяці чекати дозвільних документів.

Зараз дуже дивні графіки. Наприклад, у Хмельницькій області дві години є, шість годин немає. І це при тому, що у них своя Хмельницька АЕС. У Тернополі дуже складні графіки, а в Івано-Франківській області деякі групи взагалі не вимикають. У чому різниця?

— Це залежить від конкретної конфігурації в конкретному регіоні прямо зараз. Оскільки пошкодження є в різних регіонах різними, я не зможу прокоментувати кожну область. Це не тому, що хтось не любить хмельничан чи любить Івано-Франківськ — це просто об'єктивна ситуація з мережами.

Олександр Харченко

Коли послаблять графіки, коли закінчаться графіки — це все невідомо?

— Графіки закінчаться років за два-три.

Настільки песимістично?

— Це я вже зовсім песимістичний сценарій даю. Насправді, коли стане нормально і тепло, трохи легше буде. Але я реально думаю, що в певні місяці року ми житимемо з графіками ще кілька років.

Хотілося б прогнозованості цих графіків, а коли їх немає взагалі…

— Якщо не буде атак, то буде прогнозованість. Це доволі пов'язані речі.

Чи допоможе потепління, яке починається, покращити ситуацію зі світлом?

— Це полегшує ситуацію і знижує споживання. Електрика буде доступніша за таких температур. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна.

