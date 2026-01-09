У Києві терміново зливають воду із систем опалення: що відбувається і до чого готуватися

Експерти розповіли, як відбувається цей процес

У Києві комунальні служби та керуючі компанії проведуть злив води із внутрішньобудинкових систем опалення, щоб запобігти замерзанню труб. Особливо це важливо для старих будинків та будівель без сучасних систем циркуляції води.

Що потрібно знати:

Воду зливають, щоб труби не замерзли й не лопнули, що залишить будинки без тепла

Злив води та перевірка стану труб обходяться приблизно в 100 тис. грн на будинок

Процес можна проводити поступово – мешканці залишаються у безпеці

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про думки експертів щодо зливу води. Вони пояснили, як має відбуватися цей процес і чи варто переживати через опалення.

Щоб труби не змерзли: що потрібно знати про злив води з опалення

Директор ОСББ "Наша щаслива оселя 9-Б" Любов Башинська розповіла "Телеграфу", навіщо комунальні служби та керуючі компанії можуть зливати воду із внутрішньобудинкових систем опалення.

За її словами, злив води проводиться тільки із системи опалення і служить для запобігання замерзанню труб. Це особливо важливо у старих будинках або там, де труби проходять через холодні приміщення, горища або останні поверхи: якщо вода замерзне, труби лопнуть, і мешканці залишаться без тепла.

Коли радіатори замерзнуть, навіть не в квартирі, бо у квартирі можливо люди там чимось підігріватимуться, а десь на даху. Лопне труба. І тепла не буде ні в кого. зазначила співрозмовниця.

У нових будинках з індивідуальними теплопунктами та системою циркуляції води ситуація простіше: теплоносій прогрівається помпами і будинок може залишатися теплим навіть без подачі тепла з боку міста. У таких випадках вода зливається лише за необхідності.

Як відбувається процес:

Займатися зливом води повинен сантехнік або відповідальна за будинок особа .

. У старих будинках відкривають крани в підвалі або теплопункті й через шланг вода виливається на вулицю або систему водостоків.

В ОСББ та керуючих компаніях зазвичай є відповідальні особи, які контролюють процес та збирають мешканців для виконання роботи.

Любов Башинська зазначила, що один будинок не замерзне за одну хвилину і злив води можна організувати поступово, при цьому мешканці залишаються в безпеці.

Злив води у старих та нових будинках: чого чекати мешканцям?

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Крістіна Ненно у коментарі "Телеграфу" також наголошує на тому, що злив води проводять, щоб запобігти замерзанню труб та пошкодженню системи, особливо у старих будинках та будинках без сучасних помп та циркуляції теплоносія.

Згідно з чинним законодавством, у нас рішення про злив води в системі теплопостачання приймає відповідальна особа за цю систему. Якщо ми говоримо про комунальні підприємства, то вони вже почали зливати воду. Чому? Тому що дуже дорого буде потім все це відновлювати і ніхто на себе такої відповідальності не бере, тому що відновлювальні роботи йдуть довше, ніж після минулих атак зауважила вона.

Ненно також прокоментувала слова мера Києва Віталія Кличка про його заклики виїхати з Києва тих, хто має альтернативні джерела електроенергії та тепла за містом.

Погоджуюся з ним. Краще так, ніж у багатоквартирному будинку без води та опалення мерзнути. Але якщо є робота, то варіант Б – спальники, термоси і таке інше наголосила співрозмовниця.

Христина Ненно

У нових будинках, де труби проходять усередині будівель та працюють помпи, ситуація простіше: вода циркулює та будинки можуть залишатися теплими навіть при відключенні міського теплоносія. Але ще важливий момент — чи є в системі вода і чи подає її від теплоносія теплопостачальна компанія.

А от мешканці старих будинків мають бути готові до тимчасових незручностей.

Особливості для різних будинків

Старі будинки без генераторів та циркуляції : вода зливається повністю, опалення тимчасово припиняється, подача відновлюється лише після перевірки.

: вода зливається повністю, опалення тимчасово припиняється, подача відновлюється лише після перевірки. Нові будинки з помпами та альтернативними джерелами енергії: вода може залишатися в системі, і злив проводиться лише за необхідності.

Ненно каже, що злив води коштує чималих грошей:

Рахуємо воду. Потім потрібно перевірити стан труб, заново запустити воду. У середньому на будинок орієнтуємось на 100 тисяч гривень

Процедура не означає тривалої відсутності опалення. У старих будинках тепло може бути вимкнене на час зливу, але після перевірки система знову запускається. Ушкодження усуваються симптоматично, де вони виникають.

Час промерзання різних типів будинків. Інфографіка: "Телеграф"

Коли "хрущовки" ризикують замерзнути

У мережі з’явилася інформація, що у Києві 9 січня тимчасово не працюють ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Це посилює важливість заходів щодо зливу води із внутрішньобудинкових систем, щоб захистити труби та опалення у багатоповерхівках.

Олег Попенко

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Ігор Попенко розповідав "Телеграфу", що у разі, наприклад, прильоту по цих станціях, і температурі на вулиці -10, "панельки" можуть швидко замерзнути.

Звичайна панельна багатоповерхівка може повністю замерзнути за 36 годин. "Звичайна панелька, "хрущовка", замерзає за 36 годин. Тобто, треба встигнути злити воду. А якщо таких будинків — 6–7 тисяч, і треба це зробити за дві доби? зазначав він.

Попенко наголошував, що навіть 48 годин на підготовку для комунальних служб практично неможливо забезпечити: гостро відчувається нестача персоналу зі спеціальними навичками, обмежений доступ до будинків, а також бракує транспорту та інструментів.

Таким чином, заходи на кшталт термінового зливу води залишаються критично важливими для захисту столичних трубопроводів та опалення, попри складність організації процесу.

