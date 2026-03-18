Український виноград, названий на честь онуків — найсолодший, наймиліший

Українські народні селекціонери дають сонячній ягоді різні назви. Однак є імена особливо милі та солодкі. Адже саме так звучать імена онучок чи онуків.

Ви повинні посадити цей виноград, якщо у вас є близька людина на ім’я: Алінка Міланка Подарунок Ірині

Немає межі досконалості, і в пошуках кращого смаку, кольору, стійкості до хвороб українські селекціонери невпинно намагаються створити виноград, який буде найкращим у всьому. І у нарселів це виходить.

Звичайно, найвидатніший виноград отримує найзаповітнішу назву, і найчастіше сонячна ягода знаходить ім’я спадкоємця або спадкоємиці.

Алінка

Селекція Володимира Олійника, чия робота викликала неабиякий інтерес не лише в Україні, а й далеко за її межами. Особливістю цього винограду стала пальчикова форма ягоди, ранній термін дозрівання та відмінна врожайність. Великі пухкі грона, жовтий сонячний колір доповнюють список переваг Алінки.

Подружжя виноградарів з Дніпропетровської обл. на тлі Алінки

Алінка — виноград, який подобається всім

Міланка

Селекція Михайла Гречка. Це теж жовтого кольору виноград з великими важкими гронами та раннім терміном дозрівання (трохи раніше Алінки). Головна особливість Міланки – чудовий мускатний смак та висока стійкість до хвороб.

Міланка має приголомшливий смак із благородним мускатом

Подарунок Ірині

Селекція Миколи Вишневецького. Середній термін дозрівання, ефектний червоний колір ягід, великі грона та гармонійний смак з легким хрускотом. Перевага цієї гібридної форми – надійна стабільна врожайність та висока стійкість до хвороб.

Подарунок Ірині — не просто виноград, а справжнісінький подарунок для внучки Ірини від селекціонера Миколи Вишневецького. Та й не лише для неї, а й для всіх справжніх поціновувачів сонячної ягоди.

Виноград Подарунок Ірині

