Всього два будинки та 100 метрів: як виглядає одна з найкоротших вулиць Києва

Нову назву ця вулиця набула у 2024 році

У центрі Києва розташовується вулиця, довжина якої становить лише 100 метрів. Вона є однією із найкоротших в українській столиці.

Йдеться про вулицю Богдана Ступки у Печерському районі міста Києва (місцевість Липки). Пролягає від вулиці Заньковецької до площі Івана Франка.

Незважаючи на скромну довжину, вулиця оточена історичною забудовою та культурними об’єктами, що робить її популярною серед туристів та мешканців міста.

Історія

Вулиця була заснована наприкінці 1890-х років під назвою Нова під час забудови території колишньої садиби Фрідріха Мерінга, професора приватної терапії Київського імператорського університету святого Володимира.

Нова Вулиця 1910 рік. Фото: Вікіпедія

У 1938 році вулиця отримала назву на честь російського режисера та педагога Костянтина Станіславського.

2024 року вулицю було перейменовано на честь відомого українського актора театру та кіно, режисера-постановника Богдана Ступки.

Богдан Ступка (1941–2012) – видатний український актор та режисер, народний артист. Зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно, включаючи відомі історичні та драматичні образи. Очолював Національний академічний театр імені Івана Франка, активно розвивав український театр та кіно, залишаючись символом національної культури.

Вулиця Богдана Ступки у Києві. Фото: Суспільне

Вулиця Богдана Ступки у Києві (позначена червоною смугою). Фото: Вікіпедія

До вулиці відносяться лише два будинки — № 2 та № 3. Архітектурну цінність представляє будинок № 3, зведений у 1909 році. Будинок № 2 є частиною житлового комплексу — так званого "2-го Будинку лікаря", спорудженого архітектором Альошиним у 1935-1939 роках.

Вулиця Богдана Ступки у Києві. Фото: Вікіпедія

