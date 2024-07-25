Скандал с переименованием улицы в Харькове набирает обороты: новое название разозлило известную писательницу

Публицистка исчерпывающе высказалась о переименовании переулка

Известная украинская писательница, литературовед, публицистка Оксана Забужко высказалась по поводу переименования улиц в Харькове. Вслед за журналистом Богданом Логвиненко женщина возмутилась новым названием местного переулка Кантемира.

Писательница обрадовалась тому факту, что харьковские чиновники назвали отдельные улицы именами выдающихся общественных деятелей. В частности, речь идет о писателе и литературоведе Леониде Ушкалове, поэтах "Расстрелянного возрождения" Майке Йогансене и Михаиле Семенко.

"Конечно же, греет новость, что наконец-то в Харькове будут улицы Йогансена, Семенко, Леонида Ушкалова (ах как же его не хватает! — не последний ли был филолог, у которого можно было спросить источник любой цитаты по украинистике…)", — написала женщина.

Однако Забужко не воспринимает новое название улицы в Харькове — "Приветливая". Она не понимает, почему местные чиновники не поддержали назвать улицы именами других знаменитых украинских деятелей. А выбрали такое безликое название, которое ни о чем не говорит. Писательница отметила, что новый переулок мог получить имя поэта Василия Мисика или лидера группы "Мертвий півень" Миська Барбара.

"Чем провинился Василий Мисик, блестящий поэт, которым Харьков должен гордиться всей выпяченной грудью? Чем — покойный Мисько Барбара, который здесь жил, пел, играл, любил этот город (оставил тому тексты-свидетельства!), — а теперь переулок вместо его именем, решили назвать, прости-Господи, "Приветливым"? Что, есть какая-то тайная квота на украинские имена в харьковской городской топонимике – чтобы не много их было?

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