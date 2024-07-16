Українських блогерів після скандалу з "Охмадитом" внесли до "Миротворця": хто потрапив до списку

Українські блогери поплатилися за необдумані емоційні висловлювання

Ряд українських блогерів, які оскандалилися заявами про "Охматдит" після ракетного удару Росії, внесли до бази "Миротворець". Їх звинувачують у "актах агресії проти України" і не тільки.

Йдеться, зокрема, про Олександра Волошина, Владиславу Роговенку та Настю Умку (Туркот). Блогер Волошин уже відреагував на це та опублікував ролик в Instagram.

Так, на сайті "Миротворця" сказано, що блогерів звинувачують ще й у:

Поширення російської пропаганди.

Участь в ІПСО Росії проти України.

Замаху на суверенітет та територіальну цілісність України.

Блогерів назвали "пособниками російсько-фашистських загарбників та терористів". У повідомленні також звертаються до правоохоронних органів та просять їх звернути увагу на зазначених особистостей, їх висловлювання та дії.

Олександр Волошин відреагував на потрапляння в "Миротворець". Він розповів, що спочатку не повірив у це і подумав, що таким чином з нього вирішили пожартувати друзі.

"Мене зрівняли із сепаратистами. Там (в базі "Миротворець" — ред.) люди, які несуть загрозу країні. Таке відчуття, що справа часу, коли мене запакують просто і зроблять ворогом народу. І зроблять так, щоб люди в це повірили. Зробити людину антигероєм дуже легко і просто, хоча я вже сто разів казав, що юбув не правий та визнав свою помилку… Не знаю, що далі робити і чого очікувати, але зважаючи на все, це далеко не фінал. Чесно кажучи, дуже хотілось би вимкнути цей стриманий фільм і стерти його з пам’яті, принаймні зі своєї", — написав блогер.

Реакції Влади Роговенко та Насті Умки на момент публікації матеріалу не було у соціальних мережах.

Нагадаємо, що 9 липня низка українських блогерів у своїх соціальних мережах висловилася про удар по дитячій лікарні "Охматдит". Але зробили вони це як за російською методичкою. Олександр Волошин назвав війну грою та заявив, що Україна її "не вивозить". Він також запропонував "грати" за правилами росіян. Зі схожими заявами до сторіс вийшли й інші блогери Юлія Верба, Міла Бараєва, Настя Умко, Роман Свечкоренко та інші.

А скандальна блогерка Анна Алхім взагалі заявила на майже мільйонну аудиторію про те, що втомилася від війни. Вона сказала, що їй дуже шкода нашу країну та наших людей, але у перемогу України вона не вірить.

Також "Телеграф" розповідав про те, що після скандалу із висловлюваннями про удар по лікарні "Охматдит" Олександр Волошин оголосив збір для постраждалих. Він прозвітував перед своїми передплатниками, куди витратив гроші.