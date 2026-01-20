Закопали у безіменній могилі: як помер і де поховали скандального фінансиста Епштейна

За життя він був мільйонером, а закінчив у в’язниці самогубством

Джеффрі Епштейн — скандально відомий американський фінансист та мільйонер, який відомий на весь світ своїми секс-злочинами та торгівлею людьми. Відлуння його кримінальної справи і зараз розбурхує таблоїди і викликає суперечки, оскільки в його злочинах могли бути замішані світові політики та знаменитості. Цього дня, 20 січня, Епштейн мав день народження — йому могло б виповнитись 73 роки, однак у 2019 році він помер.

"Телеграф" розповідає, що відомо про смерть Джеффрі Епштейна і де його могила.

Джеффрі Епштейна вперше заарештували 2008 року. Фото: CNN

Джеффрі Епштейн і смерть у в’язниці

Епштейн прославився своїми зв’язками зі світовою елітою, серед яких були відомі політики, представники королівських сімей та знаменитості. Однак гроші та зв’язки не допомогли йому уникнути правосуддя. У 2008 році був уперше засуджений за залучення неповнолітніх до проституції. А вже у липні 2019 року його знову заарештувала федеральна влада США за звинуваченням у торгівлі людьми.

Гіслейн Максвелл і Джеффрі Епштейн. Фото: Getty Images

Справа Епштейна була гучною і резонансною, як і його смерть. 10 серпня 2019 року його тіло виявили у камері у федеральній в’язниці Metropolitan Correctional Center у Нью-Йорку. Офіційна причина смерті — самогубство через повішення.

Джеффрі Епштейн помер у 66 років у в’язниці. Фото: https://www.nbcnews.com/

Де поховали Епштейна?

У вересні 2019 року Джеффрі Епштейна поховали на єврейському цвинтарі Star of David Cemetery в місті Палм-Біч-Гарденс, штат Флорида. Похороном займався брат фінансиста Марк, він вирішив, що Джеффрі буде спочивати поруч із їхніми батьками.

Кладовище Star of David Cemetery в Палм-Біч. Фото: mapquest.com

Однак щоб уникнути актів вандалізму та осквернення, Епштейн був похований у безіменній могилі. Також таблички з іменами прибрали з надгробків батьків на їхніх могилах.

Джеффрі Епштейн. Фото: https://www.dn.no/

Дональд і Меланія Трамп з Джеффрі Епштейном та Гіслейн Максвелл. Фото: https://www.vox.com/

Раніше "Телеграф" розповідав, де знаходиться могила Степана Бандери і як вона виглядає. Подалі від російських ракет і дронів.