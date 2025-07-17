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Декілька разів намагались знищити: який вигляд зараз має могила Степана Бандери (фото)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Могила Степана Бандери Новина оновлена 17 липня 2025, 20:44
Могила Степана Бандери. Фото Колаж "Телеграфу"

Попри акти вандалізму, волонтери регулярно відновлюють і підтримують місце в належному стані

Могила Степана Бандери, що розташована у німецькому Мюнхені, залишається важливим і шанованим місцем пам'яті для багатьох українців у діаспорі та прихильників української історії. Наразі, завдяки небайдужим людям, це місце залишається доглянутим.

Наталя Соломчак-Хімій побувала там та показала фото з місця поховання українського революціонера.

Надгробок виконаний у вигляді високого світлого кам'яного хреста, встановленого на прямокутній основі. Територія навколо могили ретельно прибрана, її прикрашають свіжі квіти, які створюють яскравий квітковий килим.

Могила Степана Бандери в Мюнхені
Могила Степана Бандери

Попри те, що протягом останніх років місце неодноразово зазнавало актів вандалізму та руйнувань, волонтери й активісти регулярно відновлюють і підтримують його в належному стані.

Що відомо про місце, де похований Бандера

Цвинтар Вальдфрідгоф у Мюнхені — один із найбільших і найвідоміших міських кладовищ, відомий своїм мальовничим парком та мистецькими надгробками. Розташований на південному заході міста, він поділений на стару та нову частини й налічує близько 60 тисяч могил.

Саме тут поховані відомі українські діячі, зокрема Степан Бандера. Крім нього, тут спочивають багато інших українських політиків, військових і громадських діячів, які відіграли важливу роль у боротьбі за українську державність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядала могила Бандери в січні 2025 року й де саме його поховано.

Теги:
#Німеччина #Цвинтар #Степан Бандера #Могила #Кладовище