Декілька разів намагались знищити: який вигляд зараз має могила Степана Бандери (фото)

Попри акти вандалізму, волонтери регулярно відновлюють і підтримують місце в належному стані

Могила Степана Бандери, що розташована у німецькому Мюнхені, залишається важливим і шанованим місцем пам'яті для багатьох українців у діаспорі та прихильників української історії. Наразі, завдяки небайдужим людям, це місце залишається доглянутим.

Наталя Соломчак-Хімій побувала там та показала фото з місця поховання українського революціонера.

Надгробок виконаний у вигляді високого світлого кам'яного хреста, встановленого на прямокутній основі. Територія навколо могили ретельно прибрана, її прикрашають свіжі квіти, які створюють яскравий квітковий килим.

Могила Степана Бандери

Попри те, що протягом останніх років місце неодноразово зазнавало актів вандалізму та руйнувань, волонтери й активісти регулярно відновлюють і підтримують його в належному стані.

Що відомо про місце, де похований Бандера

Цвинтар Вальдфрідгоф у Мюнхені — один із найбільших і найвідоміших міських кладовищ, відомий своїм мальовничим парком та мистецькими надгробками. Розташований на південному заході міста, він поділений на стару та нову частини й налічує близько 60 тисяч могил.

Саме тут поховані відомі українські діячі, зокрема Степан Бандера. Крім нього, тут спочивають багато інших українських політиків, військових і громадських діячів, які відіграли важливу роль у боротьбі за українську державність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядала могила Бандери в січні 2025 року й де саме його поховано.