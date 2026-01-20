Закопали в безымянной могиле: как умер и где похоронили скандального финансиста Эпштейна

При жизни он был миллионером, а закончил в тюрьме самоубийством

Джеффри Эпштейн — скандально известный американский финансист и миллионер, который известен на весь мир своими секс-преступлениями и торговлей людьми. Отголоски его криминального дела и сейчас будоражат таблоиды и вызывают споры, так как в его преступлениях могли быть замешаны мировые политики и знаменитости. В этот день, 20 января, у Эпштейна был день рождения — ему могло бы исполниться 73 года, однако в 2019 году он умер.

"Телеграф" рассказывает, что известно о смерти Джеффри Эпштейна и где находится его могила.

Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Фото: CNN

Джеффри Эпштейн и смерть в тюрьме

Эпштейн прославился своими связями с мировой элитой, среди которых были известные политики, представители королевских семей и знаменитости. Однако деньги и связи не помогли ему избежать правосудия. В 2008 году был впервые осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. А уже июле 2019 года был снова арестован федеральными властями США по обвинению в торговле людьми.

Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн. Фото: Getty Images

Дело Эпштейна было громким и резонансным, как и его смерть. 10 августа 2019 года его тело обнаружили в камере в федеральной тюрьмы Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке. Официальная причина смерти — самоубийство через повешение.

Джеффри Эпштейн умер в 66 лет в тюрьме. Фото: https://www.nbcnews.com/

Где похоронили Эпштейна?

В сентябре 2019 года Джеффри Эпштейна похоронили на на еврейском кладбище Star of David Cemetery в городе Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Похоронами занимался брат финансиста Марк, он решил, что Джеффри будет покоится рядом с их родителями.

Кладбище Star of David Cemetery в Палм-Бич. Фото: mapquest.com

Однако чтобы избежать актов вандализма и осквернения, Эпштейн был захоронен в безымянной могиле. Также таблички с именами убрали с надгробий родителей на их могилах.

Джеффри Эпштейн. Фото: https://www.dn.no/

Дональд и Мелания Трамп с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл. Фото: https://www.vox.com/

