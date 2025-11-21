Лампадки з гербом, прапор і багато живих квітів: як зараз виглядає могила Андрія Парубія

Політика вбили 30 серпня 2025 року, розслідування у цій справі триває

Андрій Парубій — колишній народний депутат України, голова Верховної ради при Порошенку та відомий український націоналіст. Його вбили 30 серпня 2025 року, підозрюваного поліція вже затримала, продовжується розслідування цієї справи. Поховали політика на Личаківському кладовищі у Львові.

"Телеграф" розповідає, як зараз виглядає місце поховання Андрія Парубія.

Могила з живими квітами та прапором

Прощання з Парубієм проходило у Львові, де він мешкав останнім часом. На прощальну церемонію зібралося багато людей, серед яких перші особи української політики. Поховали політика на Личаківському кладовищі.

У День Гідності та Свободи голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка опублікував у Facebook свіже фото могили Андрія Парубія.

Сьогодні твій день, день твоєї перемоги, бо ти — комендант Майдану написав Олег Синютка

На фото можна побачити, як зараз виглядає могила ексдепутата. Видно, що там багато свіжих квітів, лампадки з українським гербом та встановлений великий український прапор. Також є кілька портретів усміхненого політика, територію прибрано та облагороджено.

