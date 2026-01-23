"Виграє Росія". Як Україні шкодить загострення навколо Гренландії

Альона Гетьманчук, голова Місії України при НАТО пояснила небезпеку

Єдність НАТО послаблена через зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію. Це несе кілька ризиків для України.

Що треба знати:

Під час виступу в Давосі Трамп заявив, що не застосовуватиме силу для заволодіння Гренландією

Американський лідер заявив, що Штати хочуть отримати острів, щоб надати йому захист

Для України загострення питання Гренландії під час повномасштабної війни є небезпечним

Про це розповіла голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю "РБК-Україна". Перша небезпека — розмивання фокусу, зміщення уваги з України на Гренландію. Це особливо погано зараз, коли Україна критично потребує підвищеної уваги і швидких рішень партнерів. Йдеться про ракети-перехоплювачі, енергетичне обладнання, застосування нових важелів тиску на РФ.

Альона Гетьманчук

НАТО втрачає єдність через загострення навколо Гренландії

Друга небезпека, за словами Гетьманчук, у втраті єдності. Для стійкості та перемоги України має бути щонайменше три типи єдності.

Перша – єдність самій в Україні, і це ключове, насправді. Друга – це європейська єдність, і третя – це трансатлантична єдність. От, власне, якщо це буде збережено, то у нас є великі шанси не лише встояти, але вистояти і, зрештою, перемогти. Події, які розгортаються навколо Гренландії, звичайно, можуть серйозно вплинути на два останні типи єдності – європейську і трансатлантичну, — пояснила глава Місії України при НАТО

Зараз можна побачити, що позиції європейські країни щодо гренландської лінії адміністрації Трампа, відрізняються. За словами Гетьманчук, їй це нагадує події 2003 року: під час війни в Іраку у США та низки країн, передусім Центральної Європи, була одна позиція, а у Німеччини і Франції — зовсім інша.

Зараз ситуація ще складніша. Якщо тоді йшлося про Ірак, тобто не країну-члена НАТО, то сьогодні йдеться про двох засновників НАТО – США і Данію. Цей факт примушує певні голоси у НАТО говорити про найбільшу кризу в історії Альянсу, — зазначила Гетьманчук

Від розбіжностей у НАТО виграє Росія

Вона нагадала, що одним з головних побоювань після повернення Трампа у крісло президента було те, що він виведе США з Альянсу. Проте насправді, минулорічний саміт у Гаазі став одним з найбільш успішних для НАТО.

Були знайдені рішення, що посилили НАТО та дають змогу посилити Україну. Підтримка України стала невідʼємною частиною посилення країн-членів НАТО.

Сьогодні від цієї трансатлантичної напруги в Альянсі не виграють ні європейські країни, ні Сполучені Штати. Виграє тільки Росія і ті, хто так само бажали б розірвати трансатлантичний звʼязок і зруйнувати НАТО, яке цей звʼязок уособлює протягом останніх 76 років, якщо не зовні, то зсередини, — резюмувала Альона Гетьманчук

Як повідомляв "Телеграф", у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив про досягнення рамкової угоди про майбутнє Гренландії. На тлі цього американський лідер відмовився від введення підвищених мит для противників його планів, якими він погрожував раніше.