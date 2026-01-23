"Выигрывает Россия". Как Украине вредит обострение вокруг Гренландии

Алена Гетьманчук, глава Миссии Украины при НАТО объяснила опасность

Единство НАТО ослаблено из-за посягательства президента США Дональда Трампа на Гренландию. Это несет несколько рисков для Украины.

Что нужно знать:

Во время выступления в Давосе Трамп заявил, что не будет применять силу для завладения Гренландией

Американский лидер подчеркнул, что Штаты хотят получить остров, чтобы предоставить ему защиту

Для Украины обострение вопроса Гренландии во время полномасштабной войны опасно

Об этом рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью "РБК-Украина". Первая опасность – размывание фокуса, смещение внимания с Украины на Гренландию. Это особенно плохо сейчас, когда Украина критически нуждается в повышенном внимании и быстрых решениях партнеров. Речь идет о ракетах-перехватчиках, энергетическом оборудовании, применении новых рычагов давления на РФ.

Алена Гетманчук

НАТО теряет единство из-за обострения вокруг Гренландии

Вторая опасность, по словам Гетьманчук, в потере единства. Для стойкости и победы Украины должно быть не менее трех типов единства.

Первое – единство в самой в Украине, и это ключевое, на самом деле. Второе – это европейское единство, и третье – это трансатлантическое единство. Вот собственно если это будет сохранено, то у нас есть большие шансы не только устоять, но выстоять и, в конце концов, победить. События, разворачивающиеся вокруг Гренландии, несомненно, могут оказать серьезное влияние на два последних типа единства – европейское и трансатлантическое, — пояснила глава Миссии Украины при НАТО

Сейчас можно увидеть, что позиции европейских стран в отношении гренландской линии администрации Трампа отличаются. По словам Гетьманчук, ей это напоминает события 2003 года: во время войны в Ираке в США и ряда стран, прежде всего Центральной Европы, была одна позиция, а у Германии и Франции совсем другая.

Сейчас ситуация еще более сложная. Если речь шла об Ираке, то есть не о стране-члене НАТО, то сегодня речь идет о двух основателях НАТО – США и Дании. Этот факт заставляет определенные голоса в НАТО говорить о самом большом кризисе в истории Альянса, — отметила Гетьманчук

От разногласий в НАТО выигрывает Россия

Она напомнила, что одним из главных опасений по возвращении Трампа в кресло президента было то, что он выведет США из Альянса. Однако на самом деле прошлогодний саммит в Гааге стал одним из самых успешных для НАТО.

Были найдены решения, усилившие НАТО и позволяющие усилить Украину. Поддержка Украины стала неотъемлемой частью усиления стран-членов НАТО.

Сегодня от этого трансатлантического напряжения в Альянсе не выиграют ни европейские страны, ни Соединенные Штаты. Выиграет только Россия и те, кто так же хотел бы разорвать трансатлантическую связь и разрушить НАТО, которое эту связь олицетворяет в течение последних 76 лет, если не снаружи, то изнутри, — резюмировала Алена Гетьманчук

Как сообщал "Телеграф", в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил о достижении рамочного соглашения о будущем Гренландии. На фоне этого американский лидер отказался от введения повышенных пошлин для противников его планов, которыми он угрожал раньше.