"Выигрывает Россия". Как Украине вредит обострение вокруг Гренландии
Алена Гетьманчук, глава Миссии Украины при НАТО объяснила опасность
Единство НАТО ослаблено из-за посягательства президента США Дональда Трампа на Гренландию. Это несет несколько рисков для Украины.
Что нужно знать:
- Во время выступления в Давосе Трамп заявил, что не будет применять силу для завладения Гренландией
- Американский лидер подчеркнул, что Штаты хотят получить остров, чтобы предоставить ему защиту
- Для Украины обострение вопроса Гренландии во время полномасштабной войны опасно
Об этом рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью "РБК-Украина". Первая опасность – размывание фокуса, смещение внимания с Украины на Гренландию. Это особенно плохо сейчас, когда Украина критически нуждается в повышенном внимании и быстрых решениях партнеров. Речь идет о ракетах-перехватчиках, энергетическом оборудовании, применении новых рычагов давления на РФ.
НАТО теряет единство из-за обострения вокруг Гренландии
Вторая опасность, по словам Гетьманчук, в потере единства. Для стойкости и победы Украины должно быть не менее трех типов единства.
Первое – единство в самой в Украине, и это ключевое, на самом деле. Второе – это европейское единство, и третье – это трансатлантическое единство. Вот собственно если это будет сохранено, то у нас есть большие шансы не только устоять, но выстоять и, в конце концов, победить. События, разворачивающиеся вокруг Гренландии, несомненно, могут оказать серьезное влияние на два последних типа единства – европейское и трансатлантическое, — пояснила глава Миссии Украины при НАТО
Сейчас можно увидеть, что позиции европейских стран в отношении гренландской линии администрации Трампа отличаются. По словам Гетьманчук, ей это напоминает события 2003 года: во время войны в Ираке в США и ряда стран, прежде всего Центральной Европы, была одна позиция, а у Германии и Франции совсем другая.
Сейчас ситуация еще более сложная. Если речь шла об Ираке, то есть не о стране-члене НАТО, то сегодня речь идет о двух основателях НАТО – США и Дании. Этот факт заставляет определенные голоса в НАТО говорить о самом большом кризисе в истории Альянса, — отметила Гетьманчук
От разногласий в НАТО выигрывает Россия
Она напомнила, что одним из главных опасений по возвращении Трампа в кресло президента было то, что он выведет США из Альянса. Однако на самом деле прошлогодний саммит в Гааге стал одним из самых успешных для НАТО.
Были найдены решения, усилившие НАТО и позволяющие усилить Украину. Поддержка Украины стала неотъемлемой частью усиления стран-членов НАТО.
Сегодня от этого трансатлантического напряжения в Альянсе не выиграют ни европейские страны, ни Соединенные Штаты. Выиграет только Россия и те, кто так же хотел бы разорвать трансатлантическую связь и разрушить НАТО, которое эту связь олицетворяет в течение последних 76 лет, если не снаружи, то изнутри, — резюмировала Алена Гетьманчук
Как сообщал "Телеграф", в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил о достижении рамочного соглашения о будущем Гренландии. На фоне этого американский лидер отказался от введения повышенных пошлин для противников его планов, которыми он угрожал раньше.