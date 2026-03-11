Буде гаряче: Тимошенко заінтригувала мережу судовим засіданням

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко пізно ввечері опублікувала допис на своїй сторінці у фейсбуці, в якому поскаржилась на суддю Дубаса, який розглядає її справу.

Сьогодні, написала вона, її заяву про відвід судді Дубаса розглядав сам Дубас, який заборонив онлайн-трансляцію та "не дозволив нам із адвокатом навіть слова сказати".

Тож на завтра вона запрошує до ВАКСу представників ЗМІ, аби оголосити всій країні беззаперечні докази порушень суддею Дубасом низки законів, а також факти його упередженості.