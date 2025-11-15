Його вбивця залишився на волі: як загинув соратник Януковича Кушнарьов та як виглядає його могила (фото)

Віктор Янукович вважав убивство "регіонала" невипадковим

Український політик Євген Кушнарьов трагічно загинув 2007 року, коли був на полюванні разом із друзями. Однак його родина не вірить у те, що вбивство стало простою випадковістю.

Що відомо:

Євген Кушнарьов обіймав високі посади в уряді України й був соратником президента-втікача Віктора Януковича

Політик загинув внаслідок поранення на полюванні у віці 55 років та був похований у Харкові

Євген Кушнарьов — що про нього відомо

Політичну діяльність Євген Кушнарьов розпочав наприкінці 1980-х років і швидко просувався кар’єрними сходами. У різні роки він обіймав ключові посади: очолював Харківську міську раду, був головою Адміністрації Президента України та головою Харківської обласної державної адміністрації.

Євген Кушнарьов у молодості

З 1990 до 1994 року, а потім з 2006 по 2007 рік Кушнарьов був народним депутатом. Він не підтримував Помаранчеву революцію та став соратником Віктора Януковича, приєднавшись до "Партії регіонів". У 2006 році Кушнарьов очолював передвиборчий штаб політичної сили президента-втікача.

Євген Кушнарьов був соратником Віктора Януковича

Як убили Євгена Кушнарьова і як виглядає його могила

Екснардеп Євген Кушнарьов загинув внаслідок трагічного інциденту 16 січня 2007 року неподалік села Червоний Шахтар в Ізюмському районі. Того дня він перебував на полюванні на запрошення родини Завальних.

Євген Кушнарьов загинув у 55 років

Кушнарьов разом із народним депутатом Дмитром Шенцевим, Дмитром Завальним та своїм водієм Андрієм Порфир’євим об’їжджали угіддя та помітили сліди тварини. Вони зупинилися і зробила кілька пострілів.

За мить Кушнарьов раптово впав. Офіційне розслідування встановило, що у живіт політика потрапила куля, яка рикошетом відскочила від дерева. Сталося це близько 14:00, але до лікарні політика доправили лише через дві години. Втративши багато крові, він помер наступного дня, 17 січня.

Як виглядав Євген Кушнарьов

Слідство встановило, що політика випадково поранив депутат Харківської облради Дмитро Завальний. Йому звинуватили за статтею 119 КК України ("вбивство з необережності"). Проте 2009 року Апеляційний суд Харківської області задовольнив його клопотання про амністію, кримінальну справу було закрито, а вбивця залишився на волі.

Проте близькі та друзі Кушнарьова, а також його адвокат, вважали, що смерть політика могла бути невипадковою. Цієї думки дотримувався і колишній президент Віктор Янукович:

Я не слідчий і прокурор. Мені важко зараз про це сказати, але як людині мені не віриться і сьогодні, що це була випадковість. Не хочу я вірити в те, що Кушнарьов випадково загинув Віктор Янукович

Могила Євгена Кушнарьова

"Регіонала" поховали на 2-му міському цвинтарі Харкова. Спочатку на його могилі стояв дерев’яний хрест, а у жовтні 2008 року Кушнарьову встановили пам’ятник з африканського граніту, обробленого в Італії, вагою 17 тонн. На монументі Кушнарьов зображений у повний зріст із закинутим через плече піджаком.

Євгена Кушнарьова підстрелили на полюванні

