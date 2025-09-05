Нафтові санкції б’ють по Росії. Скільки агресор втратив за рік

Цінові "гойдалки" пробили суттєву дірку в бюджеті РФ

Заборона продажу нафтопродуктів, вироблених з російської сировини, та зниження цінової стелі на російську нафту серйозно вдарили по економіці РФ. Протягом 2025 року дефіцит бюджету країни-агресора зріс утричі.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що відбувається насправді.

За його словами, перспективи зниження доходів були закладені в російський бюджет. І на початку 2025 року, коли середньорічна ціна на нафту становила 70 доларів за барель, дефіцит оцінювали десь в 1,3 трлн рублів. У травні ціна нафти упала до 57 доларів, тому російський уряд переглянув прогноз бюджету і дефіцит підскочив до 3,8 трлн. Сьогодні фізичний дефіцит становить 5 трлн рублів.

— Коли ви мене питаєте, скільки Росія недоотримала грошей, от рахуйте: з 1,3 трильйона [дефіцит бюджету зріс] до 5 трильйонів. Приблизно 3,5 трлн російських рублів — це 50 млрд доларів. Загальний обсяг того, що росіяни витрачають на війну цього року, — 135-140 млрд доларів. Тобто це третина. Суттєво? Так, дуже суттєво, — каже економіст.

Тому ми підтримуємо, як країна, будь-які речі, пов'язані з обмеженням росіян щодо продажу їх нафти, тому що у РФ лишився єдиний на сьогоднішній момент експортний продукт, — наголосив Олег Пендзин.

