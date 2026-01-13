Росія закупила у Ірану зброї на мільярди доларів. Серед придбаного — навіть ракети

РФ почала цю співпрацю ще до початку повномасштабної війни

Іран продав Росії для її війни проти України ракет на 2,7 мільярда доларів. Контракти з Москвою на постачання балістичних ракет і ракет класу "земля-повітря" Тегеран уклав у жовтні 2021 року — незадовго до повномасштабного вторгнення.

Що треба знати:

З кінця 2021 року Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранську зброю

Також Тегеран передав РФ технології, завдяки яким вона почала виробництво власних дронів "Герань"

Крім того, Іран поставив РФ мільйони боєприпасів та снарядів

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника, який побажав залишитися анонімним. Закупівлі включали сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малої дальності та приблизно 200 ракет класу "земля-повітря", пов'язаних із системами протиповітряної оборони.

Зазначається, що Іран також поставив РФ мільйони боєприпасів та снарядів. Очікується, що поставки зброї триватимуть. Згідно з оцінками, в цілому Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранську військову техніку з кінця 2021 року.

Тегеран також передав Росії безпілотники "Шахед-136". Крім того, країна поділилася з Росією технологіями, що дало їй змогу самій виробляти ударні дрони під назвою "Герань-2" у межах контракту на $1,75 млрд, підписаного на початку 2023 року.

Що відомо про "шахед"

Як повідомляв "Телеграф", українські фірми допомогли Ірану створювати дрони.