Росія закупила у Ірану зброї на мільярди доларів. Серед придбаного — навіть ракети
РФ почала цю співпрацю ще до початку повномасштабної війни
Іран продав Росії для її війни проти України ракет на 2,7 мільярда доларів. Контракти з Москвою на постачання балістичних ракет і ракет класу "земля-повітря" Тегеран уклав у жовтні 2021 року — незадовго до повномасштабного вторгнення.
Що треба знати:
- З кінця 2021 року Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранську зброю
- Також Тегеран передав РФ технології, завдяки яким вона почала виробництво власних дронів "Герань"
- Крім того, Іран поставив РФ мільйони боєприпасів та снарядів
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника, який побажав залишитися анонімним. Закупівлі включали сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малої дальності та приблизно 200 ракет класу "земля-повітря", пов'язаних із системами протиповітряної оборони.
Зазначається, що Іран також поставив РФ мільйони боєприпасів та снарядів. Очікується, що поставки зброї триватимуть. Згідно з оцінками, в цілому Росія витратила понад 4 мільярди доларів на іранську військову техніку з кінця 2021 року.
Тегеран також передав Росії безпілотники "Шахед-136". Крім того, країна поділилася з Росією технологіями, що дало їй змогу самій виробляти ударні дрони під назвою "Герань-2" у межах контракту на $1,75 млрд, підписаного на початку 2023 року.
Як повідомляв "Телеграф", українські фірми допомогли Ірану створювати дрони.