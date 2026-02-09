Він любить Зеленського та Україну: ексдружина російського мільярдера перед смертю видала базу (відео)

Жінка наклала на себе руки після арешту

Ексдружина російського інвестора Олександра Галицького, яка наклала на себе руки, перед смертю записала звернення до російського лідера Володимира Путіна. У ньому вона заявила, що її колишній чоловік підтримує Україну та "любить президента Володимира Зеленського".

Відповідне відео поширюють пропагандистські канали. Зауважимо, що Алія Галицька наклала на себе руки в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) в Росії 7 лютого.

Жінка перебувала під арештом за обвинуваченням у вимаганні 150 мільйонів доларів у Галицького. Після її смерті стало відомо, що ексдружина мільярдера записала відео. У ньому вона звернулась до Путіна та розповіла цікаві подробиці про Галицького.

За її словами, колишній чоловік налаштовує їхніх дочок проти Росії. Він неодноразово казав, що підтримує Україну та Володимира Зеленського, і взагалі має намір вивезти дітей за кордон.

"Мої доньки перебувають під згубним впливом їхнього батька. Батько відкрито при них говорить про те, що він за Україну, Зеленського вважає героєм, тому що він бореться з такою великою країною. Я маю аудіозаписи його слів. Також він підтримує владу України", — говорить жінка на відео.

Алія Галицька. Фото: скриншот з відео

Вона додає, що Галицький вдома часто порівнював Путіна з Зеленським та "вселяв ненависть до Росії дітям". Окрім того, чоловік обіцяв вивезти дітей до Європи, подалі від Кремля. У зверненні Галицька попросила голову РФ втрутитись в це та звернути увагу на її ексчоловіка.

У відео жінка також розповіла, що у шлюбі з Галицьким дізналась, що він вже має дружину та іншу сім'ю, однак розлучитись "по-хорошему" не вийшло. У 2025 Галицька подала позов про розподіл майна, однак 6 лютого її затримали за звинуваченням у здирстві у колишнього чоловіка на суму 150 млн доларів. Через день стало відомо, що жінка наклала на себе руки.

Олександр Галицький. Фото: росЗМІ

Цікаво, що за словами Галицького, він не був офіційно одружений з Алією. Але її адвокати повідомляють, що їхній шлюб був зареєстрований у Лас-Вегасі у 2010 році.

Для довідки

Олександр Володимирович Галицький — відомий венчурний інвестор, підприємець у сфері IT, засновник фонду Almaz Capital Partners та компанії "ЕЛВІС-ПЛЮС". Народився у Житомирській області. Має подвійне громадянство (РФ та Нідерландів). Ексчлен ради директорів "Альфа-банку".

