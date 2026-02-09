Он любит Зеленского и Украину: экс-жена российского миллиардера перед смертью выдала базу (видео)

Женщина покончила с собой после ареста

Покончившая с собой экс-жена российского инвестора Александра Галицкого перед смертью записала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. В нем она заявила, что ее бывший муж поддерживает Украину и "любит президента Владимира Зеленского".

Соответсвующее видео распространяют пропагандистские каналы. Отметим, что Алия Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) в России 7 февраля.

Женщина находилась под арестом по обвинению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого. После ее смерти стало известно, что экс-жена миллиардера записала видео. В нем она обратилась к Путину и рассказала интересные подробности о Галицком.

По ее словам, бывший муж настраивает их дочерей против России. Он неоднократно говорил, что поддерживает Украину и Владимира Зеленского и вообще намерен вывезти детей за границу.

"Мои дочери находятся под губительным влиянием их отца. Отец открыто при них говорит о том, что он за Украину, Зеленского считает героем, потому что он борется с такой большой страной. У меня есть аудиозаписи его слов. Также он поддерживает власть Украины", — говорит женщина на видео.

Алия Галицкая. Фото: скриншот с видео

Она добавляет, что Галицкий дома часто сравнивал Путина с Зеленским и "внушал ненависть к России детям". Кроме того, мужчина обещал вывезти детей в Европу, подальше от Кремля. В обращении Галицкая попросила главу РФ вмешаться в это и обратить внимание на экс-мужа.

В видео женщина также рассказала, что в браке с Галицким узнала, что у него уже есть жена и другая семья, однако расстаться "по-хорошему" не получилось. В 2025 году Галицкая подала иск о разделе имущества, однако 6 февраля ее задержали по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга суммы в 150 млн долларов. Через день стало известно, что женщина покончила с собой.

Александр Галицкий. Фото: росСМИ

Интересно, что по словам Галицкого, он не был официально женат на Алии. Но ее адвокаты сообщают, что их брак был зарегистрирован в Лас-Вегасе в 2010 году.

Для справки

Александр Владимирович Галицкий – известный венчурный инвестор, предприниматель в сфере IT, основатель фонда Almaz Capital Partners и компании "ЭЛВИС-ПЛЮС". Родился в Житомирской области. Имеет двойное гражданство (РФ и Нидерландов). Экс-член совета директоров "Альфа-банка".

